Equipe de France Espoirs: Clichy dans le staff d’Henry, Coupet aussi ?

Tout juste nommé sur le banc de l'équipe de France Espoirs, Thierry Henry doit maintenant boucler son staff. Gérald Baticle en fera partie, Gaël Clichy aussi. Et Grégory Coupet pourrait prendre en charge les gardiens.

La grande nouvelle est tombée lundi: Thierry Henry est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Avant de donner sa première liste le 31 août, et de diriger ses premiers matchs à la tête des Bleuets en septembre, l’ancien attaquant doit boucler son staff.

Gérald Baticle, comme annoncé lundi par la FFF, en fera partie. C’est également le cas de Gaël Clichy, ancien coéquipier d’Henry à Arsenal et chez les Bleus, qui sort juste d’une dernière expérience de joueur au Servette, en Suisse.

Coupet a des partisans

Mais "Titi" cherche aussi un entraîneur des gardiens, et un préparateur physique. Pour le premier poste, le nom de Grégory Coupet est évoqué. L’ancien portier de l’OL et des Bleus (34 sélections) a des partisans en interne, et aussi l’avantage de connaître Henry, Baticle, ainsi que Jean-Michel Aulas, toujours influent à la Fédération. Mais à l’heure actuelle, rien n’est fait le concernant.

Depuis la fin de sa carrière, Coupet a été entraîneur des portiers à l’OL, à Dijon, ainsi qu’à Bordeaux.