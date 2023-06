Equipe de France Espoirs: Ripoll fixe l'objectif des Bleuets à l'Euro

A moins de deux semaines du coup d’envoi de l’Euro 2023 Espoirs organisé en Roumanie et en Géorgie, le sélectionneur de l’équipe de France Sylvain Ripoll a affirmé vendredi que son équipe visera les demi-finales.

Trente-cinq ans d’attente… L’équipe de France est en quête d’un deuxième titre à l’Euro Espoirs après celui glané en 1988 par les partenaires d’Eric Cantona et Christophe Galtier. A partir du 21 juin, les Bleuets auront une belle carte à jouer lors du championnat d’Europe 2023 organisé en Roumanie et en Géorgie. Au menu après un match de préparation face au Mexique dans une semaine à Grenoble, l’Italie (le 22 juin), la Norvège (25) et la Suisse (28). Trois rendez-vous que Sylvain Ripoll aborde avec sérieux, lui qui ambitionne d’atteindre au moins les demi-finales.

"Aller dans le dernier carré n'est pas une finalité"

"On est l’équipe de France, a rappelé le sélectionneur vendredi en conférence de presse. Comme chaque génération depuis de nombreuses années, on a de la qualité. Aller dans le dernier carré paraît logique. Mais ce n’est pas une finalité. Après, on peut dire ce que l’on veut. Ce qui va dicter nos objectifs et nos ambitions, c’est ce qu’on va produire sur le terrain, la façon dont on va s’y prendre, les moyens qu’on va se donner pour être performant."

Si l’exigence est élevée, c’est parce que l’ancien coach de Lorient sait que la concurrence sera rude : "On ne sera pas les seuls. Le plateau d’un Euro est relevé. Surtout celui-là. Tous les gros y sont." En 2021, les Bleuets avaient été éliminés en quarts de finale par les Pays-Bas, vainqueurs 2-1 grâce à un doublé du Monégasque Boadu. L'Allemagne avait remporté la compétion en battant le Portugal en finale.