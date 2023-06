Ligue 1: Di Meco "rêve" de voir Galtier entraîner l'OM

Dans le Super Moscato Show ce jeudi sur RMC, Eric Di Meco a donné son avis sur les différents coachs évoqués pour prendre la succession d'Igor Tudor à l'OM. Et il a une préférence claire.

Eric Di Meco a un nom en tête pour la succession d’Igor Tudor à l’OM. Et il risque de ne pas plaire à certains supporters marseillais. L’ancien défenseur, champion d’Europe en 1993, milite pour une arrivée de… Christophe Galtier, ex-joueur de l'OM mais entraîneur cette saison du rival parisien.

Séduit aussi par la piste Gallardo

"Marcelo Gallardo, j’en ai déjà parlé. Ça me plaît. Mais il y a Galtier sur le marché. Même si c’est délicat parce qu’il vient de finir à Paris, ce sera tout de même plus facile pour lui d’être accepté à Marseille en revenant de Paris que ce qui lui est arrivé l’an dernier quand il est arrivé à Paris. Les supporters ? Ils sont contents quand ça gagne, on les connaît. Le football qui emballe les gens, c’est celui qui gagne", a expliqué Di Meco ce jeudi dans le Super Moscato Show sur RMC.

Et de poursuivre : "Le pari Gallardo me plairait bien parce qu’il a tout gagné à River Plate, dans un très grand club et on sait que c’est dur de flamber en Argentine. Mais il y a un problème avec Gallardo. Il a joué à Monaco et Monaco cherche un coach donc l’OM peut avoir un concurrent. Mon rêve, c’est qu’un jour Galtier entraîne l’OM. Est-ce que c’est trop tôt après le PSG ? Je ne sais pas."

Comme indiqué par RMC Sport, les dirigeants marseillais prennent leur temps pour choisir leur futur coach. Ancien de l’Athletic Bilbao, très proche de Longoria, Marcelino aurait le profil… mais ce ne devrait pas être lui. Ni Andoni Iraola, l’entraîneur du Rayo Vallecano. Gallardo, lui, a récemment eu des échanges avec l’OM, mais la concurrence s’annonce féroce et le dossier semble délicat. Quant à Galtier, il est vrai que Longoria a de l’estime pour celui qui a appris cette semaine son éviction du PSG.