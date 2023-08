Equipe de France: Euro et JO de Paris 2024 pour Mbappé et Griezmann? Deschamps très clair sur sa priorité

Didier Deschamps a rappelé ce jeudi que l'Euro constituait le grand rendez-vous de l'été 2024 et restait prioritaire sur les Jeux olympiques de Paris 2024. Aux JO, c'est Thierry Henry, nouveau sélectionneur des Espoirs, qui dirigera l'équipe de France.

La nomination de Thierry Henry au poste de sélectionneur des Espoirs a donné un nouvel élan aux Bleuets. Avec l'arrivée de l'ancien attaquant, la France s'est remis à rêver d'une médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris et certains cadres des Bleus se verraient bien participer au tournoi en 2024. Face à la presse ce jeudi, Didier Deschamps a un peu calmé les ardeurs en rappelant que l'Euro restait la priorité.

"Si vous le demandez à moi, les Jeux olympiques c'est très important, mais le championnat d'Europe en Allemagne, on y est pas encore, et il est très important aussi et avant chronologiquement parlant, a insisté le technicien tricolore. Et le championnat d'Europe c'est une date FIFA, les JO, ce n'est pas une date FIFA."

Deschamps veut la "meilleure équipe" pour Henry... mais après l'Euro

Après l'élimination prématurée en 2021 dès les huitièmes de finale, Didier Deschamps ne veut pas se manquer pour ce qui pourrait constituer son dernier Euro à la tête de l'équipe de France. Le sélectionneur tricolore en a fait une priorité, et ce n'est qu'une fois le tournoi continental achevé que les joueurs pourront penser aux JO 2024.

"Oui, il y aura les JO et ils sont en France, pour nous tous, Français et Françaises, il y a un impact très important. Même aujourd'hui, vous pouvez faire une liste de 23 possibles et probables, mais les réponses arriveront tardivement, a enchaîné Didier Deschamps. En espérant que 'Titi' puisse avoir à disposition la meilleure équipe de France possible... après avoir fait notre championnat d'Europe.

"Vous êtes dans du fantasme", Deschamps répond à la rumeur Mbappé aux JO

A l'image d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé a déjà signifié qu'il aimerait participer aux Jeux olympiques. Didier Deschamps a tempéré les choses face à la presse avant les matchs contre l'Irlande et l'Allemagne.

"Ne commencez pas maintenant avec ces trucs là, vous êtes dans du fantasme. Pour l'instant, mon objectif c'est se qualifier à l'Euro et celui de Titi aussi. Après je vous le dis, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas Thierry, c'est pas le président Diallo qui va décider, c'est les présidents de club, même si l'objectif c'est d'avoir la meilleure équipe possible et éviter la mascarade des derniers JO. Je pressens que les clubs français seront beaucoup mieux disposés pour les JO de Paris 2024."