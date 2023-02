Équipe de France (F): Petit défend Renard après sa décision de se mettre en retrait des Bleues

Après la décision de Wendie Renard de se mettre en retrait de l'équipe de France féminine, notre consultant Manu Petit a salué le choix de la défenseure de l'OL, qui ne jouera plus sous le maillot de l'équipe de France tant que Corinne Diacre et son staff seront en poste.

L'annonce de Wendie Renard, qui a décidé de se mettre en retrait de l'équipe de France féminine tant que Corinne Diacre et son staff sont en poste, plonge les Bleues dans une crise, à cinq mois de la Coupe du monde 2023. Surtout que Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto ont suivi l'action de leur capitaine dans la foulée. Une décision saluée par notre consultant Emmanuel Petit.

"Wendie Renard avait déjà eu des griefs avec elle (Diacre). Quand on voit qu'en haut de la pyramide de la FFF, on ne prend pas en considération ce que pensent les joueuses depuis pas mal d'années, ça ne date pas d'hier, confie l'ancien international français dans Rothen s'enflamme ce vendredi sur RMC. Le football féminin peine à avoir une petite fenêtre à la fois au niveau des terrains et des médias. C'est un sentiment partagé par tellement de joueuses depuis des années, que c'est un ras-le-bol, et quand on n'est pas écouté, la seule solution, c'est de prendre ses responsabilités."

"Il faut qu'elle laisse l'équipe de France"

Pour Manu Petit, l'un des premiers responsables de la crise au sein des Bleues n'est autre que Noël Le Graët, actuellement en retrait de son poste de président de la FFF, qui a prolongé Corinne Diacre jusqu'en août 2024.

"Il est responsable d'un marasme au niveau de l'équipe de France féminine. Ça fait des années, que ce soit dans le management, qui est dictatorial, qu'elle se comporte en capo. Je n'ai rien contre Corinne Diacre, je lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Mais il faut qu'elle laisse l'équipe de France, avoue le champion du monde 1998. Elle fait dans son management ce qu'on fait souvent lorsqu'on n'arrive pas à avoir le pouvoir dans un groupe et à fédérer autour d'elle: on sépare les gens pour mieux diriger. Elle le fait brillamment. Elle a mis au placard des joueuses qui ont répondu présent et qui portaient fièrement le maillot de l'équipe de France pendant pas mal d'années (Amandine Henry, Eugénie Le Sommer). Elle doit se remettre en question."

Bien avant Wendie Renard, d’autres joueuses de l’équipe de France avaient dénoncé le management de Corinne Diacre. En 2020, Sarah Bouhaddi, ancienne gardienne des Bleues, avait fustigé le "climat très négatif" autour de Diacre, estimant qu'il était "impossible" de "gagner un titre avec cette sélectionneure". Quelques semaines plus tard, c’est Amandine Henry, pourtant capitaine aux débuts de Corinne Diacre, qui avait fracassé la coach après ne pas avoir été retenue lors d’un rassemblement en novembre 2020.