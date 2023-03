Equipe de France féminine: Bouhaddi ouvre à son tour la porte à un retour chez les Bleues

Sarah Bouhaddi a confirmé cette semaine ne pas avoir fermé la porte à l’équipe de France féminine. La gardienne du Paris Saint-Germain, en retrait depuis presque trois ans, veut en discuter avec le successeur de Corinne Diacre à la tête des Bleues.

Avec l’éviction de Corinne Diacre, les frondeuses de l’équipe de France féminine ont obtenu gain de cause. Depuis le départ de la sélectionneure et alors que Hervé Renard pourrait rapidement lui succéder, Wendie Renard a déjà ouvert la porte à un retour chez les Bleues. En froid avec la technicienne et en retrait depuis juin 2020, Sarah Bouhaddi a également confirmé son envie de retrouver la sélection dans les prochains mois, comme elle l’avait déjà fait auprès de RMC Sport dès le mois de décembre, et veut en discuter avec le prochain sélectionneur.

"Je suis une compétitrice et une sportive de haut niveau, a assuré la gardienne du PSG dans un entretien à paraître ce mardi dans l’émission de France Bleu Paris consacrée au club francilien. J'ai toujours dit que tant que je joue encore au football, je ne refuserai pas l'équipe de France. J’ai quitté l'équipe de France pendant trois ans. On verra avec le futur sélectionneur s'il souhaite discuter avec moi et m'avoir dans son équipe."

"Viendra ce qui viendra"

Titulaire indiscutable dans les buts de l’équipe de France pendant près de 16 ans, entre 2004 et 2020, Sarah Bouhaddi a porté le maillot des Bleues à 149 reprises avant de claquer la porte des Bleues en raison de conflit avec Corinne Diacre.

Après son départ de l’OL, la gardienne désormais âgée de 36 ans a rebondi au PSG et y titulaire cette saison sous les ordres de Gérard Prêcheur. La joueuse au douze sacres en D1 féminine et aux huit titres en Ligue des champions espère encore faire profiter le groupe tricolore de son expérience.

"Mais aujourd'hui, le plus important, c'est aussi d'être performante en club, d'aller chercher des résultats, a encore enchaîné Sarah Bouhaddi. Et après, viendra ce qui viendra."

Mercredi, le PSG et sa gardienne tenteront de signer un bon résultat au Parc des Princes lors du quart de finale de C1 face à Wolfsburg. Un beau parcours européen suffira peut-être à lui permettre de prétendre à une place chez les Bleues pour le prochain rassemblement en avril pour les matchs face à la Colombie et au Canada.