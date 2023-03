Equipe de France féminine: Renard est en "bonne position" pour diriger les Bleues, confirme Aulas

Jean-Michel Aulas s’est exprimé ce lundi sur la succession de Corinne Diacre au poste de sélectionneur de l’équipe de France féminine. Le dirigeant de l’Olympique Lyonnais a confirmé lors de son passage dans le Super Moscato Show, sur RMC, échanger avec Hervé Renard de manière très positive.

Après l’éviction de Corinne Diacre, l’équipe de France féminine cherche un nouveau coach pour guider l’équipe lors de la prochaine Coupe du monde (20 juillet au 20 août). Membre de la commission de quatre dirigeants chargée de choisir le nouveau patron des Bleues, Jean-Michel Aulas a accepté d’aborder le cas Hervé Renard lors de son passage dans l’émission le Super Moscato Show.

"Quand on est à la Fédération on doit moins parler encore qu'ailleurs. C'est toujours difficile. Mais je peux dire qu'il est en bonne position, a lancé le membre du Comex de la FFF ce lundi sur RMC. Je l'ai tous les jours au téléphone, comme d'autres."

Les choses ne sont pas réglées"

Toujours en poste à la tête de la sélection masculine en Arabie saoudite, Hervé Renard n’est pas libre de s’engager immédiatement avec la Fédération française de football. Il faut d’abord éclaircir sa situation contractuelle avant de, potentiellement, le nommer à la tête des Bleues.

"Les choses ne sont pas réglées. Il reste aussi un autre... Bah entre autres choses (régler son départ de l'Arabie saoudite). Il y a toujours plusieurs candidats car on ne peut pas se permettre de rester à quai si les choses ne se font pas", a encore estimé Jean-Michel Aulas. Avant de préciser: "Le contact avec Hervé est un contact très positif."

Aulas veut être "très très ambitieux" pour les Bleues

Une chose est sûre, la FFF affiche clairement sa volonté d’impulser un nouveau cycle chez les Bleues.

"On a la chance de jouer la Coupe du monde dans cinq mois. L'année d'après il y aura les Jeux olympiques en France et peut-être l'Euro encore l'année d'après puisque la France est candidate à l’organisation, a finalement enchaîné le président de l’OL. Il y a un cycle extraordinaire à venir et je pense qu'il faut être très très ambitieux. Il faut changer les habitudes, sortir des sentiers battus et se donner les moyens d'aller chercher cette Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas normal que les féminines soient en retard sur les garçons."