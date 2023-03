Equipe de France féminine: Wendie Renard déjà prête à revenir après le départ de Diacre

Wendie Renard (32 ans, 142 sélections), défenseure de Lyon, assure ne rien regretter de son choix de quitter volontairement l’équipe de France. Après l’éviction de Corinne Diacre, sélectionneure des Bleus, elle se dit prête à revenir.

Un peu moins de trois semaines après avoir claqué la porte de l’équipe de France, Wendie Renard (32 ans, 142 sélections) se tient déjà prête pour un retour. La défenseure de 32 ans avait annoncé son départ dans un message sur son compte Twitter en disant ne "plus cautionner le système actuel", visant, sans la nommer, la sélectionneure Corinne Diacre.

Dans son sillage, plusieurs autres joueuses (Kadidiatou Diany, Marie-Antoinette Katoto et Perle Moroni) avaient annoncé leur mise en retrait des Bleues. Une fronde qui a poussé la Fédération française de football (FFF) à mettre en place une commission pour établir un état des lieux du climat autour de l’équipe de France féminine.

"Il faut aussi que le prochain sélectionneur ait envie de travailler avec moi"

Celui-ci a finalement abouti à l’éviction de Corinne Diacre, la semaine dernière. La technicienne a aussi payé la démission de Noël Le Graët, son fervent soutien qui avait prolongé son contrat l’été dernier, de son poste de président de la Fédération française de football (FFF). L'éviction de Corinne Diacre rebat déjà les cartes puisque Wendie Renard est désormais ouverte à un retour, si le (ou la) prochain(e) sélectionneur(e) de l’équipe (qui n’a toujours pas été nommé) le souhaite

"Il faut aussi que le prochain sélectionneur ait envie de travailler avec moi, confie-t-elle sur Europe 1. C'est le sélectionneur qui me sélectionnera si je suis performante avec mon club (...) mais pourquoi pas?"

Elle postule ainsi pour la prochaine Coupe du monde, "un rêve ultime", qui aura lieu l’été prochain (du 20 juillet au 20 août) en Australie et en Nouvelle-Zélande. "Je suis une compétitrice dans l'âme, rappelle celle qui fait partie des dix joueuses les plus capée de l’équipe de France. J'aime ce maillot et je veux tout faire pour gagner un titre avec."