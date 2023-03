Equipe de France: Aulas justifie l’éviction de Diacre... mais recadre les joueuses

Après la fronde de plusieurs joueuses, Corinne Diacre a été évincée de la tête de l’équipe de France féminine la semaine passée. Ce jeudi, Jean-Michel Aulas, membre du comité exécutif de la FFF, a justifié cette décision. Tout en estimant que les Bleues sont désormais "dans l’obligation" de gagner.

Une page s’est tournée en équipe de France féminine. A la tête des Bleues depuis 2017, Corinne Diacre a été évincée après la fronde de plusieurs joueuses de la sélection, dont Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani. Face à l’urgence de la situation et à la proximité de la Coupe du monde féminine, organisée cet été, la Fédération française de football (FFF) a été obligée d’agir.

Membre du Comité exécutif de la FFF mais aussi du groupe de travail chargé de trancher le cas de Corinne Diacre, Jean-Michel Aulas a justifié cette décision par la nécessité de défendre l’intérêt supérieur du football féminin.

"Il fallait changer de braquet"

"Il fallait changer de braquet parce que les objectifs sont ambitieux. On veut une refonte structurelle de tout le football féminin à tous les étages, a indiqué le président de l’OL au micro d’Europe 1 ce jeudi. À partir de là, on essaye de prendre en compte tous les éléments. Les éléments, c’est aussi d’avoir un football français à la hauteur de la qualité de ses joueuses. On a les meilleures joueuses européennes, les meilleures joueuses du monde. Donc il fallait tirer un bilan et repartir à l’instant où on avait la possibilité de le faire."

"Ce qu’ont fait les joueuses n’est pas bien, a tout de même tenu a précisé Jean-Michel Aulas. Elles ont pris directement la parole mais, ceci étant, elles avaient essayé de le faire depuis pas mal de temps au niveau des instances. On est responsable. Il fallait les écouter mais aussi les mettre dans l'obligation, avec les solutions qui vont leur être apportées, de gagner."

Maintenant que l’ère Corinne Diacre est terminée, il est désormais temps de se projeter sur l’avenir. La quête du nouveau coach entre dans le money time, avec plusieurs noms qui se détachent. RMC Sport peut confirmer l’audition de Jocelyn Gourvennec mercredi. L’ancien entraîneur du LOSC, dont le nom circulait ces derniers jours, a réalisé un entretien avec les membres de la commission du Comex. Son projet pour les Bleues a même séduit ses interlocuteurs.

Jean-Michel Aulas a aussi confirmé avoir entendu Gérard Prêcheur, l'entraîneur du PSG. D’autres candidatures ont fleuri ces dernières heures comme celles d’Elizabeth Loisel et de Fabrice Abriel. Comme révélé par RMC Sport il y a une dizaine de jours, les profils d’Hervé Renard, Sonia Bompastor, Sandrine Soubeyrand et Patrice Lair ont également été ciblés. Thierry Henry a lui indiqué ne pas être candidat.