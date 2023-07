Equipe de France féminine: Hervé Renard encourage les Bleues à "garder le cap" après le nul contre la Jamaïque

Pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2023, l’équipe de France féminine a été accrochée par la Jamaïque (0-0). Une mauvaise opération pour les Bleues qui affronteront ensuite le Brésil (samedi, à 12h). Malgré ce résultat, le sélectionneur Hervé Renard n’a pas cédé à la panique en conférence de presse, et encouragé ses joueuses à "garder le cap".

Grande favorite pour ce premier match de Coupe du monde 2023 contre la Jamaïque, l’équipe de France féminine a concédé le match nul (0-0). Une contre-performance qu’il faudra vite oublier, puisqu’un gros morceau attend ensuite les Bleues, en l’occurrence le Brésil (le 29/07).

>> Coupe du monde 2023: revivez France-Jamaïque (0-0)

En conférence de presse, le sélectionneur Hervé Renard n’a pas voulu céder à la panique, et a encouragé ses joueuses à "garder le cap", tout en partageant son optimisme pour la suite de la compétition: "J'ai confiance en cette équipe. Malgré quelques absences aujourd'hui, on a su faire face et on va avancer tous ensemble."

"Je suis satisfait de l’état d’esprit des joueuses"

Malgré ce match nul, Renard a noté quelques bons points au niveau de l’attitude des joueuses qui ont eu le mérite de pousser en deuxième période pour arracher un succès qui a bien failli arriver. Notamment dans le temps additionnel où Diani avait trouvé la barre et le poteau: "Je suis satisfait de l'état d'esprit des joueuses, qui ont affiché des capacités de réactions et de combativité, qui vont nous servir pour la suite du tournoi (…) Dans ce genre de match, il faut se contenter d'un 0-0, plutôt que de se faire surprendre sur des contres en faisant n'importe quoi, en partant dans tous les sens."

Pour la suite de ce Mondial, le sélectionneur souhaite voir ses joueuses partir sur les mêmes bases de ce fameux second acte: "L'importance sera d'être solides comme on l'a été, notamment en deuxième mi-temps et on va aller chercher ce qu'on est venu chercher (…) C'était beaucoup mieux. On a réussi à gagner nos duels, à porter le danger, avec de nombreuses occasions, quatre ou cinq en deuxième. On n’a pas réussi à marquer ce but qui nous aurait délivré."

"Il ne faut surtout pas tirer des enseignements trop hâtifs"

Si le fait d’avoir été accroché par la Jamaïque peut surprendre bon nombre de spectateurs, Renard de son côté ne considère pas que ce match nul est un indicateur sur la suite du parcours des Bleues: "Il ne faut surtout pas tirer des enseignements trop hâtifs. Nombre d'équipes qui commencent en fanfare une compétition ne sont pas au bout et d'autres commencent lentement."

Pour illustrer son propos, l’ancien coach de Lille a utilisé un exemple qu’il connaît bien. Présent sur le banc de l’Arabie saoudite durant la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Français avait vu sa sélection surprendre totalement l’Argentine lors du premier match. Mais les Saoudiens n’étaient finalement pas parvenus à se qualifier pour les phases finales: "J'ai déjà démarré une compétition que j'ai gagnée avec deux matchs nuls d'entrée. Je ne vais pas vous rappeler la Coupe du Monde 2022."