Equipe de France: fumigènes, feux d'artifice et Marseillaise... Les images des Bleus acclamés par une foule immense à la Concorde

Au lendemain de sa défaite en finale de Coupe du monde face à l'Argentine, l'équipe de France a été grandement acclamée lundi soir place de la Concorde à Paris, par des milliers de personnes.

Un retour au pays triomphal. Ce lundi, des milliers de personnes se sont réunies place de la Concorde à Paris pour communier avec l'équipe de France, vice-championne du monde. Au lendemain de leur défaite face à l'Argentine en finale (3-3, 4-2 tab), les Bleus ont eu l'occasion de célébrer depuis le balcon de l'hôtel de Crillon.

Si les visages étaient fermés à la descente de l'avion près de deux heures plus tôt, les mines des joueurs ont été bien plus radieuses ensuite grâce à l'incroyable accueil des fans. Antoine Griezmann et Olivier Giroud ont été les plus enthousiastes au lendemain de cette défaite, là où Kylian Mbappé semblait encore bien marqué.

"C'est notre devoir avec les joueurs de remercier tous ces Français", lance Deschamps

La Marseillaise et d'autres chants ont été entonnés à plusieurs reprises. Un clapping a été réalisé par les joueurs et un feu d'artifice a même été tiré par plusieurs supporters. Avec la Tour Eiffel en toile de fond notamment, les images de ce public réuni place de la Concorde feront date, malgré la défaite.

Les premiers chiffres parlent de 15.000 personnes présentes place de la Concorde. "C’est notre devoir avec les joueurs de remercier tous ces Français et Françaises qui nous ont soutenu et ont donné beaucoup de force à ce groupe France, a commenté Didier Deschamps sur TF1. On a partagé des émotions fabuleuses même si la dernière note est cruelle et fait mal (...) C'est très important pour nous et les joueurs de saluer cette foule."

Après plusieurs heures d'attente pour certains, les supporters ont été récompensés vers 21h40. "On n'a pas encore eu l'occasion de les remercier. Après la douleur d'hier, un peu de réconfort, a commenté de son côté Hugo Lloris, le capitaine des Bleus. Le plus important c'est la reconnaissance des supporters. Même si en tant qu'athlètes on aurait aimé avoir cette médaille d'or et ramener la coupe en France."

Plus de quatre ans après l'épisode du bus sur les Champs-Élysées, passé un peu trop rapidement au goût des joueurs et des supporters, cette fois tout le monde a eu l'occasion d'en profiter pendant plusieurs minutes. Pourtant lundi matin, Noël Le Graët avait indiqué que les joueurs souhaitaient directement "rentrer chez eux", avant de se rétracter. Une chose est sûre: il aurait été dommage pour le groupe de Didier Deschamps de se priver d'une telle ferveur populaire.