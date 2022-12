Coupe du monde 2022: notre équipe type de la compétition

Découvrez le onze type de la Coupe du monde 2022 établi par la rédaction de RMC Sport. Une équipe qui comprend quatre Argentins, sacrés dimanche soir, mais également trois Français, battus en finale.

La Coupe du monde 2022 au Qatar s’est achevée dimanche soir avec le sacre de l’Argentine, titrée à l’issue d’un combat homérique contre l'équipe de France (3-3, 4-2 tab) qui vaut à ce match d’être d’ores et déjà considéré comme la plus belle finale de l’histoire de la compétition. Sans surprise, l’Albiceleste d’un Lionel Messi époustouflant en finale se taille la part du lion dans notre équipe type.

Le dernier carré représenté

En s’emparant du dernier trophée qui manquait à son palmarès, Messi a peut-être définitivement réglé le sempiternel débat sur le statut de meilleur joueur de l’histoire, que seuls Diego Maradona et Pelé sont en mesure de lui contester désormais. Auteur d’un doublé en finale, le petit génie argentin n’a pas tremblé lors des phases finales et termine la compétition avec sept réalisations et trois passes décisives.

Le meilleur joueur de la compétition a donné la réplique à un Kylian Mbappé stratosphérique. Dans son élément quand l’air devient irrespirable, le prodige de Bondy a encore étalé ses fulgurances tout au long de la compétition et maintenu les Bleus en vie en finale avec un triplé historique qui lui a permis de finir meilleur buteur du Mondial. Remplaçant du Norvégien Erling Haaland à Manchester City, l’ancien de River Plate Julian Alvarez a été l’une des révélations de ce Mondial. Des courses incessantes, un pressing généreux: son entente avec Lionel Messi a fait des ravages.

Le onze type RMC Sport de la Coupe du monde 2022 © RMC Sport

Le milieu de terrain demeure quasiment inchangé par rapport à celui que nous avions choisi à la sortie de la phase de poules, excepté Casemiro, qui a disparu dès les quarts de finale avec le Brésil. Le joueur de Manchester United est remplacé par Enzo Fernandez. Élu meilleur jeune, l’Argentin de 21 ans fait partie des éléments qui se sont révélés sous l’égide de Lionel Scaloni, brillant dans tous les registres. Le guerrier des Lions de l’Atlas Sofyan Amrabat est resté égal à lui-même, jusqu’au bout, tissant sa toile dans l’entrejeu avec une générosité extraordinaire pour conserver la compacité du bloc marocain intacte. Moins en vue contre la France, il a moins pesé à la fin du tournoi, comme Antoine Griezmann, que l’on n’a pas reconnu en finale. Mais le milieu de l’Atlético s’est avéré tellement indispensable en demi-finale (et avant) qu’il nous paraissait délicat de l’extraire de cette équipe type.

Yassine Bounou et Dominik Livakovic, si précieux pour leur équipe, chacun dans leur style, auraient pu figurer dans ce onze, mais sans l’arrêt monumental qu’Emiliano Martinez a réalisé face à Kolo Muani, qui sait ce qu’il serait advenu de l’Argentine en finale du Mondial. Sans compter d’autres parades très importantes réalisées lors des tours précédents. Devant le dernier rempart de la Scaloneta, Josko Gvardiol conserve sa place et s’impose dans l’axe de la défense aux côtés du Marocain Romain Saïss. Sur les côtés, Théo Hernandez à gauche et Achraf Hakimi à droite ont écrasé la concurrence sur l'ensemble du tournoi.

L’équipe type RMC Sport de la Coupe du monde: Martinez – Hakimi, Gvardiol, Saïss, T.Hernandez – Griezmann, Amrabat, E.Fernandez – Alvarez, Mbappé, Messi.