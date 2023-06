Equipe de France: Giroud a fait don d'un maillot porté à la Coupe du monde pour les chrétiens persécutés en Arménie

Lors de la Nuit de la Mission organisée à Paris le 15 juin dernier, Olivier Giroud a fait don d'un maillot de l'équipe de France porté face à l'Angleterre lors de la Coupe du monde 2022. 35.000 euros ont été renversés à deux associations au profit des chrétiens persécutés en Arménie.

Olivier Giroud a participé à la troisième édition de la Nuit de la Mission, organisée le 15 juin dernier à l'église Saint-Honoré d'Eylau à Paris. S'il n'était pas présent physiquement à l'évènement, le buteur de l'équipe de France a fait don d'un de ses maillots portés lors du quart de finale de la dernière Coupe du monde face à l'Angleterre (2-1). Match au cours duquel il a inscrit le but de la qualification.

Comme le rapporte Aleteia, cette vente aux enchères était organisée au profit des chrétiens persécutés en Arménie. Ainsi, un donateur aurait acquis la tunique de l'attaquant du Milan AC pour 35.000 euros. Cette somme a été reversée aux associations Aide à l'Église en Détresse (AED) et Portes Ouvertes. Il aurait également fait don de crampons au cours de cette soirée.

"Connaître la vie de Jésus m’aide énormément"

S'il a toujours revendiqué son appartenance à la religion chrétienne, Olivier Giroud ne se sépare jamais de la Bible, qu'il emporte avec lui en déplacement. "J’ai déjà parlé de ma foi, ça m’aide beaucoup au quotidien, à aller de l’avant, à rester positif, avait-t-il confié à GQ. Connaître la vie de Jésus m’aide énormément parce que je me suis rendu compte que ça me donne une profonde humilité. Ça m’aide beaucoup au quotidien et j’essaye de faire la même chose pour ma famille, pour mes enfants. Je leur parle de la Bible pour les aider dans la vie. C’est très important pour moi, c’est quelque chose qui fait partie de mon cœur, de ma vie", expliquait l’attaquant des Bleus.