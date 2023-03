Equipe de France: Griezmann "choqué" par sa statue au musée Grévin

Antoine Griezmann est passé à Paris ce lundi pour assister au dévoilement d'une statue de cire à son effigie au musée Grévin. L'attaquant de l'Atlético de Madrid et des Bleus a partagé sa fierté d'avoir reçu un tel honneur.

C'est fait. Antoine Griezmann a rejoint ce lundi Kylian Mbappé et Zinedine Zidane à Paris... mais pas au PSG. Heureux à l'Atlético de Madrid et très en vue lors du Mondial 2022 avec l'équipe de France, l'attaquant tricolore a assisté dans la soirée au dévoilement d'une statue à son effigie au musée Grévin. A l'image de son coéquipier des Bleus et de Zizou, Antoine Griezmann vient donc d'être figé dans la cire. Près de trois ans après son premier rendez-vous avec le sculpteur, Grizou a été impressionné par le résultat.

"Je suis très choqué parce qu’il est très bien fait. Même les yeux, le regard, le sourire, les dents… Tout est nickel, a estimé le buteur qui fêtera ses 32 ans le 21 mars prochain. [...] Je suis très ému, je suis très heureux et très fier. Un peu choqué en me regardant mais elle est très bien réussie, c’est un beau travail réalisé par l’équipe. Je suis très fier d’être ici et j’espère y rester le plus longtemps possible."

Tout heureux au moment de prendre la pose avec son double de cire, Antoine Griezmann a apprécié de voir sa statue avec le maillot des Bleus aux deux étoiles. "Je suis Français et je n’ai pas eu d’équipe ici en France, donc il fallait avoir cette petite touche française, a encore indiqué le joueur des Colchoneros. Je suis très heureux d’avoir le maillot avec la deuxième étoile qui pour moi est quelque chose de très important."

"J’ai un peu marqué de mon empreinte les Français"

Même si sa statue est peut-être un "peu plus musclée" que l'original, Antoine Griezmann a savouré sa présence parmi les personnalités présentes dans l'emblématique lieu parisien.

"Cela veut dire que je suis sur la bonne voie, aussi que je suis un exemple pour les jeunes et moins jeunes, et que j’ai un peu marqué de mon empreinte les Français, a enchaîné l'international aux 117 sélections chez les Bleus. J’espère continuer comme cela, comme je le fais depuis toujours en donnant tout sur et en-dehors du terrain afin de donner du sourire aux gens. Je veux aussi remercier mes coéquipiers car sans eux c’est plus difficile mais voilà, je suis très fier de mon parcours et j’espère encore ramener plus de choses."

Silence radio, en revanche, en ce qui concerne le fait d'ajouter bientôt (ou non) un brassard de capitaine au Antoine Griezmann du musée Grévin... et celui du terrain: "Je ne sais pas, on a un coach qui décide et on verra bien (rires)."