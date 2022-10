Zinédine Zidane fait son grand retour au musée Grévin

Absente depuis quelques années, la statue de cire de Zinedine Zidane - mise à jour - va réapparaître ce mardi au musée Grévin. Contrairement à la précédente, la réplique du champion du monde 1998 le représentera cette fois sur le bord du terrain en tant qu’entraîneur.

24 ans après son doublé en finale de la Coupe du monde face au Brésil, la cote de popularité de Zinédine Zidane reste intacte auprès du public français. Actuellement sans poste malgré les rumeurs l’envoyant au PSG ou à la tête de l’équipe de France, l’ex-meneur de jeu des Bleus fascine toujours autant et les fans espèrent le voir. Y compris au musée Grévin où son absence ces dernières années s’est fait sentir. Ce mardi, Zinédine Zidane va donc enfin retrouver sa place dans l’emblématique établissement parisien.

"Le temps passe, le personnage de Zinédine n’est plus sur le parcours, jugé par la direction plus assez ressemblant. Mais pas un jour ne passe sans que des visiteurs ne s’étonnent de son absence: 'Nous n’avons pas vu Zinedine Zidane.' Il est alors décidé de le recontacter. Zinédine accepte de recevoir à nouveau l’équipe des ateliers de création, a expliqué le musée Grévin via un communiqué transmis à la presse. Covid oblige, les diverses séances de pose ont dû être reportées mais enfin les visiteurs vont pouvoir l’admirer dès le 25 octobre."

Zidane très réceptif au projet

Les années passant, la première statue de Zinedine Zidane a en effet été jugée pas assez ressemblante pour rester en place. Dès lors, il a fallu en mouler une nouvelle et l’ancien footballeur s’est parfaitement prêté au jeu.

"Lors du premier rendez-vous, il s’est prêté au jeu des photos, vidéos, captures d’images en 3D, mesures du visage et du corps et moulage des mains, a encore détaillé le musée Grévin. Plusieurs mois plus tard, à Marseille, ont été vérifiés les derniers détails tels que la coiffure et le maquillage du visage avec quelques retouches faites directement sur la cire"

Zidane pour coacher Mbappé, Messi et Ronaldo

Entré dans le musée en 1999 aux côtés de Fabien Barthez en tant que footballeur, Zizou y retourne cette fois en qualité d’entraîneur. Fini les courses balle au pied, place aux consignes tactiques. La statue de l’ancien entraîneur du Real Madrid va donc être positionnée au bord d’un terrain où évoluent Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic.

Un temps annoncé au PSG après le départ de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane n’a finalement pas pris la tête de l’équipe francilienne et ne dirige donc pas Kylian Mbappé et Lionel Messi cette saison. Eh bien au Grévin si… En attendant peut-être de le voir entraîner la star tricolore en équipe de France après la Coupe du monde 2022.