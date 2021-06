Equipe de France: Griezmann "ressasse" toujours la défaite à l'Euro 2016

Cinq ans après la défaite contre le Portugal en finale de l'Euro 2016, Antoine Griezmann n'a rien oublié de cette soirée qui fait "mal". L'attaquant des Bleus, dans une interview à L'Equipe, raconte qu'il veut se servir de cet échec pour faire mieux en 2021.

Bonne nouvelle pour les Bleus avant d'aborder l'Euro: Antoine Griezmann a toujours très, très faim de titres. Même s'il a remporté la Coupe du monde il y a trois ans avec ses camarades tricolores, l'attaquant français du Barça veut absolument ajouter un championnat d'Europe à son palmarès cet été. Notamment après la cruelle défaite en finale de l'édition 2016 contre le Portugal.

"Est-ce que je l'ai en tête? Toujours, répond-il ce jeudi dans une interview à L'Equipe. Parce que ce sont des défaites importantes, celle-ci comme celle en Ligue des champions, qui font mal. Tu y penses parfois, le soir, quand tu vas te coucher ou quand tu te réveilles le matin. Cela donne encore plus envie de faire un bel Euro, pour oublier, tourner la page."

"Le goût de la défaite perdure"

Si depuis, Griezmann a gagné un beau lot de consolation en Russie, il considère qu'une victoire n'effacera jamais une défaite. Ou "pas complètement", du moins. "Tant que tu n'as pas remporté la compétition dans laquelle tu t'es incliné, le goût de la défaite perdure, poursuit-il. L'Euro, par exemple, tant que je ne l'aurai pas gagné, je ressasserai celui perdu en 2016, c'est sûr. La Ligue des champions, c'est pareil. En même temps, connaître de grosses défaites comme celles-ci permet d'apprécier davantage les victoires ensuite."

En parlant de victoire, le Barcelonais estime - sans s'enflammer - les Bleus encore plus forts qu'en 2018 cette année. "Sur le papier, oui. Après, sur la vie de groupe, le mental, il faudra voir ça par rapport aux matchs, prévient-il. Du point de vue de la vie de groupe, en 2018, c'était exceptionnel. C'est ce qui nous a fait gagner des matchs aussi pendant les moments difficiles. On verra pendant les périodes compliquées, au cours d'un match et en dehors, si on peut répondre présent de la même manière. Pour l'instant, tout va bien et, franchement, je ne vois pas pourquoi ça changerait."