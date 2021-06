France-Bulgarie: le beau geste de Griezmann pour un enfant après le match

A l'issue du match amical de l'équipe de France ce mardi face à la Bulgarie (3-0), Antoine Griezmann a offert sa paire de crampons à un enfant, venu à sa rencontre. Le père a raconté, dans l'After Foot, ce beau geste de celui qui avait ouvert le score au cours de la soirée.

Antoine Griezmann a régalé les supporters de l'équipe de France ce mardi. Encore auteur d'une prestation très convaincante sur le terrain, dont son retourné acrobatique pour ouvrir le score face à la Bulgarie (3-0), l'attaquant de Barcelone a aussi profité du retour du public dans le Stade de France pour offrir sa paire de chaussures à un enfant.

Griezmann très heureux du retour du public

Pour cette dernière rencontre de préparation avant l'Euro, l'équipe de France a retrouvé 5.000 spectateturs dans les tribunes. "Enfin, ça fait plaisir et ça fait du bien, a réagi Griezmann à propos du soutien du public ce mardI. On prend leurs forces et c'est parti pour l'Euro."

Présent au Stade de France pour sa première dans une enceinte depuis le début de la pandémie de coronavirus, un supporter a eu la bonne surprise de recevoir un cadeau de la part d'Antoine Griezmann. Ou plutôt une offrande destinée à son fils. "J'étais dans les tribunes, comme tout le monde. A la fin du match, Grizou vient pour nous dire au revoir. Il y avait mon fils avec moi. Et là, je décide de le faire passer au-dessus de la barrière et il va voir Griezmann. Il lui a donné ses crampons, pied droit et pied gauche. C'est incroyable, a réagi Yazid au micro de RMC. Je crois qu'on est sur du 41."

Mardi prochain, l'équipe de France se déplacera à Munich, pour son entrée en lice dans l'Euro face à l'Allemagne. Ce qui rappellera sans doute quelques bons souvenirs à Antoine Griezmann, double buteur lors de la demi-finale en 2016 (2-0) face à l'équipe de Joachim Löw. Ensuite, les Bleus retrouveront la Hongrie (19 juin) et le Portugal (23 juin) pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale.