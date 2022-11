Équipe de France: "Grosse force à toi", les messages de soutien des Bleus à Lucas Hernandez

Lucas Hernandez s’est gravement blessé lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Australie, mardi à la Coupe du monde 2022 (4-1). Victime d’une rupture du ligament antérieur du genou droit, le défenseur du Bayern Munich est forfait pour le reste de la compétition. De quoi attrister les Bleus, qui lui ont témoigné leur affection.

Son aventure au Qatar aura duré moins de dix minutes. Lucas Hernandez s’est gravement blessé lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Australie, mardi à la Coupe du monde 2022 (4-1). Le défenseur du Bayern Munich s’est fait mal tout seul en début de rencontre, sur l’action de l’ouverture du score des Sooceroos (9e). Après être longuement resté au sol, il a quitté le terrain en boitant bas, soutenu par des membres du staff médical.

Et les craintes se sont rapidement confirmées. Le champion du monde 2018 souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une blessure qui va l’éloigner des terrains durant de longs mois. Son Mondial est évidemment terminé. De quoi attrister les Bleus, qui lui ont adressé de nombreux messages de soutien.

"C’est une grosse perte"

"Grosse force à toi mon frère", a écrit Kylian Mbappé dans une story Instagram. Son petit frère Théo Hernandez, qui l’a brillamment remplacé contre l’Australie, a réagi avec plusieurs cœurs aux publications de l’équipe de France sur les réseaux.

Le message de Kylian Mbappé pour Lucas Hernandez © Capture Instagram

Après la rencontre, Hugo Lloris a fait part de sa tristesse en zone mixte. "Vous avez vu l’action, c’est une action anodine. Sur une perte d’appuis, le genou a été touché. C’est de la malchance, oui je crois, a réagi le capitaine des Bleus. On peut se préparer de la meilleure façon, parfois on ne maîtrise pas tous nos gestes et nos mouvements. C’est une grosse perte, humainement et sur le terrain. Lucas a un rôle très important dans l’équipe. On va continuer à avancer mais ce n’est jamais simple."

"On espère le rendre fier"

Auteur d’un doublé qui lui a permis de rejoindre Thierry Henry au rang de meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (51), Olivier Giroud a également eu des mots de réconfort à l’encontre de Lucas Hernanez, l’un des tauliers de l’épopée victorieuse en Russie il y a quatre ans et demi. "J’aimerais dédier cette victoire à Lucas, qui s’est blessé. Un de plus. On est navrés pour lui. C’est le point noir de la soirée, mais on espère le rendre fier avec notre parcours."

Didier Deschamps a lui aussi exprimé son désarroi en conférence d'après-match. Même l’équipe d’Australie a eu une pensée pour l’aîné des Hernandez. "Nous sommes désolés d’apprendre cette nouvelle. Bonne chance, nous te souhaitons le meilleur pour ton rétablissement", ont écrit les Sooceroos sur les réseaux.