"Nous perdons un élément important": Deschamps réagit au forfait de Lucas Hernandez pour le reste du mondial

Lors de la victoire des Bleus face à l'Australie, Lucas Hernandez a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, a confirmé la FFF. "Au nom du groupe, je lui souhaite le meilleur rétablissement possible", dit le sélectionneur Didier Deschamps

Terrible nouvelle pour l'équipe de France. Lucas Hernandez s'est gravement blessé et a été obligé de quitter le terrain dès la 9e minute face à l’Australie ce mardi soir (4-1). Le latéral gauche a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, a annoncé la Fédération française de football dans un communiqué publié cette nuit.

Le joueur du Bayern Munich est donc forfait pour le reste de la compétition. Un nouveau départ sur blessure pour les bleus, après celui de Benzema juste avant le début de la Coupe du monde.

"Lucas est un guerrier et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va tout mettre en œuvre pour revenir au premier plan", a réagi quelques dizaines de minutes après l'annonce de la blessure le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

"Comme l'ensemble du groupe, joueurs et staff, je suis extrêmement peiné pour Lucas. Nous perdons un élément important. Je le connais, bien: le courage, il l'aura, c'est certain. Au nom du groupe, je lui souhaite le meilleur rétablissement possible", dit-il, rapporte la FFF.