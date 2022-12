Equipe de France: Guy Stéphan dévoile les coulisses du cas de Benzema durant le Mondial

Dans un carnet de bord tenu par Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, et publié par Le Parisien samedi, on en apprend davantage concernant le cas Benzema et comment a été géré son départ de Doha après sa blessure.

Les coulisses d'une histoire loin d'être terminée. Alors que des questions se posent toujours sur "le cas Benzema" et sur la façon dont a été gérée le blessure du joueur du Real Madrid au sein de l'équipe de France, quelques éléments nous sont donnés par le carnet de bord de Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, publié par Le Parisien ce samedi.

Un sujet encore tabou pour Deschamps et Benzema

Le joueur est pour l’instant resté discret sur cet épisode,même si quelques publications énigmatiques sur les réseaux sociaux ne manquent pas d'attiser la curiosité de certains internautes. Didier Deschamps n'a lui non plus pas voulu répondre lorsqu'il a été interrogé sur Benzema en conférence de presse.

En revanche, Guy Stéphan, l’entraineur adjoint des Bleus, a pris la parole pour donner sa version des faits. Il a confirmé la version selon laquelle il n’était pas possible pour Benzema de prendre part au tournoi, ainsi que le fait que la décision de le mettre à l’écart émanait bien du staff technique.

"Un gros coup dur pour l'équipe de France"

"Malheureusement, Karim Benzema va se blesser, écrit l'adjoint des Bleus dans son carnet de bord. Les examens qu’il passe dans la soirée confirment la lésion à la cuisse. Il va nous quitter très tôt le lendemain matin pour Madrid. Nous sommes peinés pour lui car cette Coupe du monde était un objectif."

"C’est un gros coup dur pour l’équipe de France, compte tenu de son aura et de son talent mais on n’a pas le choix, il faut rester positif et ne pas tomber dans la sinistrose, alors que les forfaits de joueurs cadres s’accumulent", écrit Guy Stéphan, qui reprend les éléments de langage de Didier Deschamps, qui a toujours précisé qu'il ne souhaitait pas avoir dans son groupe un joueur blessé, cela pouvant perturber la préparation du Mondial.