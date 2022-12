Equipe de France: Karim Benzema et les Bleus, une histoire tumultueuse... jusqu'au bout

Karim Benzema a annoncé ce lundi la fin de sa carrière internationale avec l’équipe de France. Une nouvelle officialisée au lendemain de la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde 2022 et près de 15 ans après ses débuts en sélection. Retour sur une aventure constituée de hauts et de bas.

15 ans, 8 mois et 22 jours. Karim Benzema a refermé ce lundi, jour de ses 35 ans, le livre de sa carrière internationale avec l’équipe de France près de 16 ans après ses débuts. De ses premiers pas avec les Bleus jusqu’au lendemain de la défaite tricolore aux tirs au but contre l’Argentine (3-3, 2 tab à 4) en finale du Mondial 2022, l’attaquant a connu une histoire compliquée avec la sélection.

Malgré 97 apparitions et 37 buts sous trois sélectionneurs différents, le joueur du Real Madrid n’a jamais réussi à véritablement devenir le patron de l’attaque française que les supporters attendaient tant.

Benzema buteur dès sa première apparition

Assez rapidement en vue sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema a attendu de disputer sa première saison pleine chez les Gones pour être convoqué en équipe de France par Raymond Domenech en mars 2007. Entré à la mi-temps d’un match amical contre l’Autriche au Stade de France, le jeune attaquant a parfaitement suppléé Djibril Cissé. Servi par Samir Nasri, le phénomène de l’OL n’a eu besoin que de huit minutes pour ouvrir son compteur chez les Bleus.

Après ce premier but, 36 autres réalisations suivront jusqu’à la dernière, contre le Danemark (1-2) en juin 2022. Avec un total de 37 buts en 97 sélections, Karim Benzema a ainsi provisoirement atteint la cinquième place du classement des buteurs tricolores, juste devant Kylian Mbappé (36 buts).

Domenech semble l’adouber puis l’écarte pour le Mondial 2010

Malgré un temps de jeu réduit à ses débuts, Raymond Domenech lui préférant notamment Nicolas Anelka, Florent Malouda ou encore Thierry Henry et Franck Ribéry, Karim Benzema est finalement parvenu à se glisser dans le groupe retenu pour disputer l’Euro 2008 avec les Bleus et a alors compté 3 buts en 11 apparitions avant le début du tournoi. Malheureusement, sa première grande compétition disputée avec l’équipe de France s’est achevée sans le moindre but malgré ses deux titularisations, et une piteuse élimination.

Dans la foulée, Raymond Domenech a continué de lui faire confiance par intermittence pendant les qualifications pour le Mondial 2010 alors que le Français a quitté Lyon pour le Real Madrid des Galactiques 2.0 avec Cristiano Ronaldo ou Kaka. Mais en fin de compte, le sélectionneur a préféré ne pas l’appeler pour la Coupe du monde en Afrique du Sud. Un mal pour un bien puisque Karim Benzema n’a pas participé au fiasco de Knysna puis a immédiatement retrouvé les Bleus après la nomination de Laurent Blanc sur le banc.

Une disette de malgré la confiance de Deschamps

Malgré la grosse concurrence à Madrid où José Mourinho n’a de cesse de le piquer ou de lui préférer Gonzalo Higuain, Karim Benzema a gardé son statut de titulaire chez les Bleus et a enchaîné les grosses performances. Aussi bien à la conclusion qu’en tant que passeur décisif, l’attaquant a alors semblé trouver son rythme de croisière en sélection avant l’Euro 2012. Mieux, il a bouclé la préparation de la compétition continentale par un doublé et une passe décisive contre l’Estonie (4-0), le 5 juin.

Mais là encore, l’histoire ne s’est pas passée comme prévue et 'KB9' a terminé la compétition sans le moindre but et une élimination dès les huitièmes de finale face au futur vainqueur espagnol (0-2). Le début d’une terrible disette de 493 jours sans marquer avec l’équipe de France. Laurent Blanc remplacé par Didier Deschamps, Karim Benzema a conservé la confiance du nouveau sélectionneur. Il aura finalement fallu seize matchs à l’attaquant du Real Madrid pour retrouver le chemin des filets avec les Bleus et relancer la machine à l’occasion d’un carton contre l’Australie (6-0) en octobre 2013, soit plus d’un an après son dernier pion.

Une Coupe du monde 2014 prometteuse

Le début de la collaboration entre Karim Benzema et Didier Deschamps a finalement porté ses fruits. Mis en confiance par le technicien et en grande forme avec le Real Madrid, le buteur a fait taire les doutes sur ses prestations en sélection. Auteur de l’un des buts de la qualification pour le Mondial 2014 lors de la remontée bleue face à l’Ukraine (0-2, 3-0), le gamin de Bron a paru définitivement lancé avec les Bleus. Tout juste vainqueur de sa première Ligue des champions en club, il est arrivé à la Coupe du monde brésilienne en pleine confiance.

Malgré ses trois buts et deux passes décisives, celui qui a alors 26 ans n’a pas réussi à renverser l’Allemagne de Manuel Neuer. Lui-même impuissant face au gardien allemand en quart de finale, il a ensuite vu la Mannschaft soulever le trophée au Brésil. Mais l’impression laissée par les Tricolores et en particulier le Madrilène a laissé présager de belles choses pour l’avenir et en particulier l’Euro 2016 à venir en France. Tout allait alors pour le mieux et Karim Benzema a même profité de l’absence d'Hugo Lloris pour un match amical de prestige face au Brésil, en mars 2015, pour enfiler pour la première et unique fois le brassard de capitaine au début d’une rencontre.

L’affaire de la sextape l’a privé de ses meilleures années

L’équipe de France a alors bien grandi et a signé une belle ascension. Et là, patatras! Le 13 octobre 2015 a éclaté l’affaire de la sextape et d’un chantage à l’encontre de Mathieu Valbuena, son coéquipier chez les Bleus. Quelques semaines plus tard, Karim Benzema a été mis en examen pour "complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs" et malgré ses dénégations, le buteur s’est retrouvé en marge de la sélection.

Le temps que l’affaire soit réglée, Noël Le Graët et Didier Deschamps ont préféré suspendre l’attaquant pour une durée indéterminée. C’est depuis son lieu de séjour pendant les vacances que Karim Benzema donc assisté au parcours de la France jusqu’en finale de l’Euro 2016. A quelques jours du début du tournoi, le joueur qui avait alors 28 ans a même taclé son sélectionneur en expliquant à la presse espagnole qu’il avait "cédé sous la pression d'une partie raciste de la France".

A cet instant précis, et malgré ses performances majuscules avec le Real Madrid (trois sacres consécutifs en Ligue des champions), l’équipe de France a été privée de son meilleur attaquant en exercice. Sans lui, mais avec Olivier Giroud et le nouveau phénomène Kylian Mbappé, les Bleus ont remporté la Coupe du monde 2018 en Russie.

En octobre 2019, le président de la FFF assurera même que "les Bleus, c’est terminé pour Benzema" comme pour tourner définitivement la page. Mais Karim Benzema n’a pas voulu annoncer sa retraite internationale. Peut-être qu’il caressait encore l’espoir de rejouer avec le maillot flanqué du coq une fois ses déboires judiciaires achevés.

Le retour surprise pour l’Euro 2021

Et la suite de l’histoire a fini par donner raison à Karim Benzema. Malgré son renvoi devant le tribunal correctionnel de Versailles en janvier 2021, l’attaquant a effectué son retour dans le groupe tricolore en vue de l’Euro 2021. Entre ses prestations toujours aussi remarquables au Real Madrid et les soucis du duo Giroud-Griezmann, Didier Deschamps a estimé qu’il était tems pour le buteur de revenir en équipe de France. Après plus de cinq ans d’absence, Karim Benzema a donc effectué son retour chez les Bleus parmi les 26 pour le tournoi continental, sa dernière compétition majeure avec la France.

Envoyant de fait Olivier Giroud sur le banc, le buteur a rapidement retrouvé ses marques et ses échanges avec Kylian Mbappé. S’il a raté un penalty pour sa grande deuxième-première en amical face au pays de Galles, il a offert le troisième but des Tricolores à Ousmane Dembélé (3-0). Une passe décisive qui a paru réconcilier 'KB19', il a laissé le numéro 9 à Giroud, le buteur avec la sélection. Après quelques matchs pour parfaire ses automatismes avec ses partenaires, Karim Benzema a finalement inscrit quatre buts pendant l’Euro face au Portugal (2-2) puis à la Suisse. Meilleur buteur français pendant la compétition, il a assisté impuissant à l’élimination dès les huitièmes de finale face à la Nati (3-3, 4 tab à 5) depuis le banc de touche après s’être blessé pendant la prolongation.

Le sacre en Ligue nations, l’apothéose de 'KB19'

Après un Euro prometteur où Karim Benzema a parfaitement réussi son retour chez les Bleus, Noël Le Graët lui-même a expliqué que tout s’était bien déroulé pour ces retrouvailles malgré la sortie de route prématurée.

"Benzema a été bien reçu par tout le staff, tous les joueurs, assure le dirigeant de la FFF. Il a montré beaucoup d'élégance et de modestie dans ses propos. Il n'y a pas eu de problème Benzema. Il aurait pu venir avant, c'est possible, ou ne pas venir du tout. En tout cas, sur cette compétition, il s'est bien comporté. Un peu moins bon le premier match mais il s'est amélioré au fil de la compétition et sur le dernier match, il a été très bon."

L’enchaînement des matchs avec l’équipe de France a même permis à Karim Benzema de s’illustrer. Après avoir marqué le but de l’espoir contre la Belgique en demi-finale du Final Four de la Ligue des nations (3-2), il a inscrit un véritable bijou pour égaliser et renverser l’Espagne en finale (2-1) en octobre 2021.

Karim Benzema a alors remporté son premier (et unique) titre avec les Bleus, favoris à leur propre succession pour la Coupe du monde 2022 à venir au Qatar.

Un forfait qui gâche sa sortie rêvée

L’année 2021 s’est bien terminée pour Karim Benzema malgré sa condamnation dans l’affaire de la sextape. Reconnu coupable de complicité de tentative de chantage, l’attaquant a définitivement clos cette histoire lorsqu’il s’est désisté de son appel. Pleinement concentré sur son football, il a alors atteint son meilleur niveau au Real Madrid.

Vainqueur de la Ligue des champions après une campagne fabuleuse de sa part, le buteur de 34 ans a paru encore plus fort que jamais. La consécration est finalement arrivée pour le joueur lorsqu’il a remporté le Ballon d’or 2022 devant Sadio Mané et Kevin De Bruyne. Le tout, sous les yeux de son mentor Zinedine Zidane et de son sélectionneur Didier Deschamps venus assister à son couronnement.

C’est simple, le jeu de Karim Benzema s’est bonifié avec le temps et malgré les nombreux forfaits (N’Golo Kanté, Paul Pogba, Mike Maignan, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku), Karim Benzema est vu comme le taulier capable de mener les Bleus à un nouveau titre mondial.

Finalement rattrapé par les pépins physiques qui ont un peu gâché son début de saison, l’attaquant a dû renoncer au Mondial qatarien. Malgré son trajet jusque Doha, Karim Benzema a finalement quitté le groupe tricolore avant l’entrée en lice face à l’Australie. Il aura donc disputé son dernier match international, le 13 juin dernier lors d'une défaite contre la Croatie (0-1) en Ligue des nations.

Depuis son départ, et même s’il figurait toujours dans le groupe officiel, les rumeurs se sont multipliées autour d’une éventuelle brouille ou mauvaise ambiance en sélection. Des rumeurs que, malgré son retour sur les terrains avec le Real Madrid le lendemain de la qualification de la France pour la finale de la Coupe du monde, Karim Benzema a choisi de balayer en affichant son soutien envers ses coéquipiers avant le duel contre l’Albiceleste.

Absent du stade de Lusail, alors que N’Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku s’étaient déplacés pour soutenir les Bleus, Karim Benzema a donc manqué cet ultime rencontre au Qatar.

Un Mondial 2022, qui comme l’ensemble de la carrière de l’attaquant en équipe de France, aura laissé un drôle de goût et l’impression d’un rendez-vous manqué. Porteur de tant d’espoir depuis ses débuts, Karim Benzema a décidé de mettre fin à sa carrière internationale ce lundi. De quoi finalement laisser d’énormes regrets malgré plus de 15 ans à défendre les couleurs de la France.