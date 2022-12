Equipe de France: ce que Benzema reprocherait à Deschamps et au staff des Bleus depuis sa blessure

Selon L'Equipe, le contact serait aujourd'hui rompu entre Karim Benzema et l'encadrement des Bleus, qui s'apprêtent à disputer sans lui la finale de la Coupe du monde 2022 contre l'Argentine (16h).

Il a d’abord esquissé un sourire, avant d’afficher son agacement. Questionné samedi sur une éventuelle présence de Karim Benzema ce dimanche pour la finale de la Coupe du monde 2022 contre l’Argentine (16h), Didier Deschamps s’est montré très clair.

"Vous vous passez le mot entre journalistes étrangers ? Si je ne réponds pas, vous allez dire que je suis énervé. J'ai des joueurs qui ont été blessés avant. Karim en fait partie. Le dernier à s'être blessé, c'est Lucas Hernandez. Depuis, j'ai 24 joueurs à gérer et vous les connaissez. Poser la question vis-à-vis de ces joueurs-là, si je peux me permettre, c'est pour le moins maladroit, voire un peu plus. (…) Je ne m'occupe pas des invitations des joueurs, anciens joueurs ou des joueurs blessés."

Depuis l’annonce de son forfait pour le Mondial le 19 novembre, le sujet Benzema est souvent revenu sur la table. Avec parfois des réponses un peu hésitantes, presque gênées, comme lorsqu’Ousmane Dembélé a été interrogé sur un hypothétique retour de "KB9" pour la finale. "Je ne sais pas. Je ne suis pas le coach. Je crois que Benzema s'est blessé", se contentait de répondre le Barcelonais cette semaine face aux médias.

Benzema aurait voulu rester avec les Bleus

La blessure du Madrilène, toujours inscrit dans l'effectif des Bleus et qui pourrait donc recevoir une médaille en cas de titre mondial, aura suscité du bruit médiatique pendant toute la durée de cette Coupe du monde. Avec, en filigrane, des interrogations sur sa relation avec Deschamps.

Selon les informations de L’Equipe, le contact est aujourd’hui rompu entre le joueur et l’encadrement des Bleus. Le clan du Ballon d’or n’aurait pas vraiment apprécié la gestion de son physique par le staff médical tricolore, notamment lors de la séance survenue la veille de sa déchirure au quadriceps. Ce qui n'a pas arrangé les relations déjà loin d'être idylliques entre le médecin des champions du monde et celui du Real.

D’après le quotidien, Benzema aurait souhaité rester au sein du groupe tricolore pour se soigner et avoir ainsi une chance de disputer le Mondial. Il aurait ensuite été surpris de ne pas être remplacé par un autre joueur. "De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde", avait-il d'ailleurs écrit sur ses réseaux sociaux après sa blessure.

En bref, beaucoup de non-dits et d'incompréhension entre toutes les parties depuis quelques semaines, ce qui demandera des éclaircissements après le Mondial.