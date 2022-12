France-Argentine: Deschamps s'agace après une nouvelle question sur la présence ou non de Benzema

A la veille de la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine dimanche (16h), le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a mis les choses au clair au sujet de Karim Benzema, qui a rejoué en amical cette semaine avec le Real.

Cette fois, il a préféré en sourire. Sans cacher son agacement. Présent ce samedi en conférence de presse, à la veille de défier l’Argentine en finale de la Coupe du monde (dimanche, 16h), Didier Deschamps a une nouvelle fois été questionné sur Karim Benzema. Un journaliste brésilien lui a demandé s’il avait été surpris d’apprendre que le Madrilène avait rejoué jeudi en amical avec le Real, un peu moins d’un mois après avoir dû déclarer forfait pour le Mondial. Ce journaliste a également interrogé Deschamps sur le soutien de Benzema, et s’il s’attendait à le voir dimanche au Qatar.

>> Toute l'actu des Bleus en direct à J-1 de la finale

"Vous vous passez le mot entre journalistes étrangers ? Si je ne réponds pas, vous allez dire que je suis énervé. J'ai des joueurs qui ont été blessés avant. Karim en fait partie. Le dernier à s'être blessé, c'est Lucas Hernandez. Depuis, j'ai 24 joueurs à gérer et vous les connaissez. Poser la question vis-à-vis de ces joueurs-là, si je peux me permettre, c'est pour le moins maladroit, voire un peu plus", a réagi Deschamps, visiblement irrité par cette énième question sur Benzema.

"Je ne m'occupe pas des invitations"

"Le groupe est là. Je ne m'occupe pas des invitations des joueurs, anciens joueurs ou des joueurs blessés, a-t-il insisté. Je ne sais pas qui sera là. On avait un groupe au départ et qui, de par ce qu'il s'est passé... On en a perdu trois, avec Christopher Nkunku au début, puis Karim et Lucas Hernandez. Ils ont fait partie du début de l'aventure. Ils seront 24 demain pour affronter l’Argentine." Et de conclure : Je souris, au cas où…" Il y a trois jours, après la victoire face au Maroc en demi-finales, Deschamps s'était montré très sec lorsqu'il avait été questionné sur un éventuel retour dans le groupe de KB9. ""Pfff… Je préfère même pas vous répondre. Allez, question suivante", avait-il lâché.

Blessé à une cuisse lors d’un entraînement, à trois jours de l’entrée en lice des Bleus contre l’Australie, Benzema avait dû tirer un trait sur cette Coupe du monde le 19 novembre. Deschamps avait décidé de ne pas remplacer le Ballon d’or, alors qu’il avait la possibilité de prendre un autre joueur jusqu’à la veille du premier match. Très discret depuis son forfait, Benzema a apporté son soutien aux Bleus sur les réseaux sociaux après le succès contre l’Angleterre… avant de poster un message très énigmatique vendredi. "Ça ne m’intéresse pas", a-t-il écrit. Sans en dire plus.