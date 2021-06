Équipe de France: Henry trouverait "génial" que Giroud lui chipe son record

Dans un entretien accordé à Goal, Thierry Henry a évoqué Olivier Giroud, à sept unités d'atteindre son record de buts inscrits en équipe de France (51). La légende d'Arsenal a fait l'éloge de l'attaquant de Chelsea et de son profil à l'ancienne.

Après avoir remporté la Ligue des champions avec Chelsea, Olivier Giroud a rejoint le rassemblement de l'équipe de France, les yeux désormais rivés sur l'Euro. Avant d'aborder la compétition, l'attaquant des Blues a reçu les compliments de Thierry Henry. Détenteur du record de buts en équipe de France (51 réalisations en 123 sélections), l'ancienne gloire d'Arsenal a confié tout le bien qu'il pensait d'Olivier Giroud dans un entretien accordé à Goal.

L'attaquant de 34 ans n'est maintenant qu'à sept petits buts d'égaler le record de buts chez les Bleus établi par Thierry Henry, avec un compteur qui affiche désormais 44 réalisations sous la tunique tricolore. Sans rancune, Thierry Henry trouverait "génial" que Olivier Giroud dépasse son record: "Ce serait génial, un grand accomplissement. Les records sont faits pour être battus. Je lui parle souvent en fait, chaque fois qu’il marque un but ou deux, je lui dis toujours 'bravo', parce qu’il le mérite."

"Un type d’attaquants en train de mourir"

L'ancien international français n'a pas tari d'éloges au sujet d'Olivier Giroud. Pour Thierry Henry, les joueurs de l'équipe de France peuvent se réjouir d'avoir un profil comme celui de l'attaquant de Chelsea.

"Olivier fait partie du type d'attaquants en train de mourir aujourd'hui. Old school, tenant le ballon, le redonnant sur l'aile, entrant dans la surface et se cassant le cou pour marquer de la tête, décrit Henry. Ce que j’aime, c’est la façon dont il met les gens dans le jeu. Il est très bon, il aide quand vous jouez avec lui sur un une-deux. C’est ce type de joueurs. Et je pense que c’est très bien pour l’équipe nationale d’avoir une dimension différente des autres gars, qui aiment revenir derrière, aller sur l'aile et rentrer."

La joie de l'attaquant Olivier Giroud, après son doublé marqué contre l'Urkaine, lors d'un match amical, le 7 octobre 2020 au Stade de France à Saint-Denis © FRANCK FIFE © 2019 AFP

"Je pense que c'est génial pour Didier Deschamps d'avoir un attaquant comme Olivier et s'il arrive à battre mon record, c'est incroyable", a indiqué Thierry Henry. Le buteur des Blues devra batailler pour se faire une place en attaque aux côtés de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, tous les trois alignés ce mercredi face au pays de Galles.