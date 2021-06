France-Galles en direct: suivez le premier match de préparation des Bleus pour l'Euro

Les Bleus ont-ils la meilleure attaque du monde?

Avec Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, et maintenant Karim Benzema, l'équipe de France peut s'appuyer sur un secteur offensif extrêmement dense et talentueux. Le meilleur au monde? L'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne ou le Portugal ont aussi des arguments, comme on vous l'explique dans cet article.