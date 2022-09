France-Autriche: Mbappé et Giroud redonnent le sourire aux Bleus, à deux mois de la Coupe du monde

Pour son dernier match à domicile avant la Coupe du monde au Qatar, l'équipe de France a battu l'Autriche 2-0 jeudi au Stade de France lors de la 5eme journée de Ligue des nations. Kylian Mbappé et Olivier Giroud ont offert un succès convaincant aux Bleus qui abandonnent leur 4eme place et font le plein de confiance avant d'affronter le Danemark dimanche soir.

Les Bleus retrouvent le sourire. Après quatre matchs sans victoire, l’équipe de France a renoué avec la victoire en battant logiquement l’Autriche 2-0 jeudi au Stade de France lors de la 5eme journée de Ligue des Nations. Kylian Mbappé (56e) et Olivier Giroud pour son 49e but en Bleu (65e) ont offert une belle victoire aux champions du monde.

Ce succès permet aux Tricolores de laisser la 4eme place synonyme de relégation en Ligue B à leur adversaire du soir avant un ultime déplacement au Danemark dimanche. En attendant de savoir si les Bleus sécuriseront leur 3eme place à Copenhague (le Danemark et la Croatie sont assurés de terminer aux deux premières positions), l’équipe de France a aussi fait le plein de confiance à deux mois de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) même si elle a perdu deux nouveaux joueurs sur blessures.

Koundé et Maignan blessés

Pour préparer cet avant-dernier rendez-vous avant le Mondial, Didier Deschamps n’avait pas été verni avec une incroyable hécatombe de joueurs blessés. Malgré une excellente entame de son équipe, le Basque n’est pas au bout de ses peines. Avant la demi-heure de jeu, c’est au tour de Jules Koundé, victime d’un problème à l’ischio gauche, de quitter prématurément ses partenaires, remplacé par William Saliba. A la pause, Mike Maignan, blessé au mollet gauche est lui aussi out et remplacé par Alphonse Aréola.

Mbappé libère les Bleus, Giroud se rapproche du record d’Henry

Et le jeu alors ? Emballants grâce au culot de ses petits nouveaux Youssouf Fofana et Benoît Badiashile, les Bleus enchaînent les situations chaudes à l’image d’un une-deux Giroud-Mbappé que le Parisien n’arrive pas à conclure (27e) ou d’un spectaculaire retourné acrobatique d’Aurélien Tchouaméni qui atterri sur le barre (35e). Les champions du monde sont finalement libérés après la pause grâce à l’inévitable Kylian Mbappé. Lancé par Olivier Giroud, le Parisien contourne toute la défense autrichienne et ajuste Patrick Pentz, le gardien de Reims, pour son 28eme but en 58 sélections (1-0 56e).

Alors que Mbappé rejoint Youri Djorkaeff dans le Top 10 des meilleurs buteurs, Olivier Giroud, servi impeccablement par Antoine Griezmann, marque de la tête et revient à deux buts du record de Thierry Henry (51 buts). Ovationné par le Stade de France après une solide performance grâce notamment à son précieux jeu de remise, le Milanais revient très fort au meilleur moment. Il s’impose plus que jamais comme un sérieux postulant en attaque pour le Qatar. De quoi donner quelques nouveaux problèmes de riches à Didier Deschamps.