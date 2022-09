Equipe de France: Mbappé dans le top 10 des meilleurs buteurs… à 23 ans

D’une frappe du droit face à l’Autriche (2-0), jeudi au Stade de France, Kylian Mbappé a fait son entrée dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. Egalant, à seulement 23 ans, Youri Djorkaeff.

Si Olivier Giroud s'est rapproché encore un peu plus face à l’Autriche du record de Thierry Henry, un homme est en train de fondre sur les meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection tricolore: Kylian Mbappé. Buteur d’une frappe violente en début de seconde période (56e) lors de cette rencontre de Ligue des nations remportée 2-0 par l’équipe de France, l’attaquant français avale les marches quatre par quatre.

Avec ce but, son 28e en 58 sélections, le génie français est entré dans un cercle très fermé, celui des dix meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. Une prouesse énorme, et d’autant plus impressionnante qu’elle n'est réalisée... qu'à seulement 23 ans.

Zidane n’est déjà plus très loin

Ce temps de passage est ahurissant pour le buteur du Paris Saint-Germain, qui arrache tous les records en club et en sélection. International depuis le 25 mars 2017, Mbappé égale au passage Youri Djorkaeff. Il n’est déjà plus qu’à deux unités de Just Fontaine et Jean-Pierre Papin (30 buts), et à trois de Zinédine Zidane (31 buts). Parmi les joueurs toujours en activité, l'ancien Monégasque est seulement devancé par Karim Benzema (37 buts), forfait en septembre, Antoine Griezmann (42), et Giroud (49).

Classement des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France:

1. Thierry Henry: 51 buts, de 1997 à 2010

2. Olivier Giroud: 49 buts, depuis 2011

3. Antoine Griezmann: 42 buts depuis 2014

4. Michel Platini: 41 buts, de 1976 à 1986

5. Karim Benzema: 37 buts, depuis 2007

6. David Trezeguet: 34 buts, de 1998 à 2008

7. Zinédine Zidane: 31 buts, de 1994 à 2006

8. Just Fontaine: 30 buts, de 1953 à 1960

. Jean-Pierre Papin: 30 buts, de 1986 à 1994

10. Youri Djorkaeff: 28 buts, de 1994 à 2002

. Kylian Mbappé: 28 buts, depuis 2017.