France-Autriche: selon Mbappé, Giroud est "un plus" pour les Bleus

Kylian Mbappé a rendu un hommage appuyé à Olivier Giroud à l’issue de la victoire des Bleus contre l’Autriche en Ligue des nations (2-0) ce jeudi soir. Pour l’attaquant du PSG, l'importance du Milanais est évidente.

Voilà qui illustre bien la complicité retrouvée entre les deux hommes. À en croire les propos de Kylian Mbappé en zone mixte ce jeudi soir, juste après la victoire contre l’Autriche en Ligue des nations (2-0), le Parisien et Olivier Giroud ont bien enterré la hache de guerre depuis leur légère brouille en juin 2021, quelques jours avant l’Euro, quant l’attaquant du PSG s’était senti visé par une petite réflexion de Giroud sur "les ballons qui n’arrivent pas" lors d’un match de préparation face à la Bulgarie (3-0).

Ce jeudi soir, à l’issue du succès de l’équipe de France, acquis grâce à des réalisations de l’ancien Monégasque (56e) et du Milanais (63e), Mbappé a tenu à rendre hommage à son compère en attaque.

Mbappé: "Il nous a encore rendu service aujourd’hui"

"On s’est bien entendus, c’était une super rencontre, même avec Antoine (Griezmann), car il a joué plus haut aujourd’hui. On a réussi à combiner, à parler le même football, c’était satisfaisant. En plus, il a pu marquer et se rapprocher du record de Titi, je pense que, pour lui, c’est une bonne soirée. Un plus pour nous ? Bien sûr ! Quand t’es le deuxième meilleur buteur de l’équipe de France, si t’es pas un plus, tu ne seras jamais un plus ! Il nous a encore rendu service aujourd’hui."

Absent du dernier rassemblement des Bleus en juin, Giroud a une nouvelle fois répondu présent quand Deschamps a fait appel à lui. Auteur de son 49e but en sélection, il n’est plus qu’à deux unités du record de Thierry Henry (51) et est même devenu le plus vieux joueur à marquer sous le maillot de l’équipe de France.

"Si je l’appelle et si je le mets, c’est pour qu’il soit bon et qu’il marque des buts. Qu’il continue à être performant, a indiqué Deschamps en conférence de presse. Est-ce que je vous ai dit qu’il y sera ou qu’il n’y sera pas ? Ni l’un, ni l’autre. Il faudra attendre le mois de novembre. Il fait tout pour faire en sorte d’y être, mais comme il y a beaucoup de concurrence à tous les postes…" Que ce soit dans la tête de son sélectionneur ou de son coéquipier sur le front de l’attaque, Giroud a en tout cas marqué des points.