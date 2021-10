Equipe de France: "Je ne sais pas quelle sera ma vie après le Mondial", assure Deschamps

Dans une interview accordée à la Repubblica avant son retour à Turin pour France-Belgique (jeudi, 20h45) en demi-finale de la Ligue des nations, Didier Deschamps a parlé de son avenir. Sans être capable de dire s'il continuera sur un banc de touche après les Bleus.

Si la demi-finale de Ligue des nations, jeudi soir entre la France et la Belgique, permettra aux Bleus et aux Diables rouges de s'affronter pour la première fois depuis la Coupe du monde 2018 et de régler quelques comptes, elle sera aussi l'occasion pour Didier Deschamps de revenir en Italie et plus particulièrement à Turin, là où l'ancien milieu a passé de belles années comme joueur puis entraîneur de la Juventus.

A cette occasion, le sélectionneur tricolore a accordé une interview à la Repubblica, dans laquelle il balaie plusieurs sujets. Notamment son maintien en poste après un Euro compliqué...

Un retour en club? "Ce sont deux métiers différents et je les aime tous les deux"

"Quand vous gagnez, tout semble merveilleux, mais ce n'est pas comme ça, observe-t-il. Et quand vous perdez, tout ressemble à une catastrophe, mais ce n'est pas le cas non plus. Après l'élimination (contre la Suisse, ndlr), mon président (Noël Le Graët) a voulu connaître mon état d’esprit, ma détermination, mon désir de continuer... J’ai voulu décrocher pour faire une analyse objective. Le résultat est que je suis encore là."

Pour combien de temps? Contractuellement, Deschamps est lié à la FFF jusqu'à la fin de l'année 2022, après le Mondial au Qatar qui pourrait être sa toute dernière compétition, dix ans après sa prise de fonctions. Reste à savoir ce que fera le technicien ensuite...

"Est-ce que j'aimerais retourner sur le banc d'un club? Ce sont deux métiers différents et je les aime tous les deux, répond Deschamps. En club, vous ne pouvez pas vous reposer un instant, et en équipe nationale, vous devez souvent vous concentrer sur une semaine. Je ne sais pas quel sera mon prochain travail, aujourd'hui je suis là sans penser à la suite. (...) Mon aventure a commencé par un barrage contre l'Ukraine. Qui sait où je serais aujourd'hui si je l'avais perdu. Je le dis avec une grande honnêteté: je ne sais pas quelle sera ma vie après la Coupe du monde, mais elle sera belle quand même."