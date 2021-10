France-Belgique: où en sont les joueurs trois ans après la polémique du seum à la Coupe du monde 2018

L’équipe de France et la Belgique s’affrontent ce jeudi à Turin en demi-finale de la Ligue des nations. Un peu plus de trois ans après le duel remporté par les Bleus à la Coupe du monde 2018 (1-0), les deux sélections ont bien changé même si de nombreux cadres demeurent.

Et si toutes ces histoires de "seum" disparaissaient une bonne fois pour toute. A l’image de Didier Deschamps, l’équipe de France va devoir oublier la demi-finale bénie du Mondial 2018 pour attaquer de la meilleure manière celle de la Ligue des nations contre la Belgique. Le départ de certains joueurs emblématiques dans les deux groupes pourrait aider à tourner la page avant le choc disputé à Turin jeudi soir (20h45). Douze des 27 acteurs du choc en Russie manqueront à l’appel du Final 4 en Italie.

"Il y a toujours eu une rivalité parce que ce sont des pays frontaliers. C’est la même que l’on peut avoir avec l’Italie ou l’Espagne, a estimé le technicien tricolore lundi face à la presse. Evidement pour eux en 2018, comme nous, ils avaient la possibilité d’être en finale. C’est nous qui avons été en finale avant d’être champions du monde. Mais ce n’est pas le match de jeudi qui changera quoi que soit. La rivalité a toujours été là mais elle est saine et sportive."

Absents côté français: Samuel Umtiti, Blaise Matuidi, N’Golo Kanté, Steven Nzonzi, Corentin Tolissoet Olivier Giroud.

Absents côté belge: Vincent Kompany, Thomas Meunier, Nacer Chadli, Mousa Dembélé, Marouane Fellaini et Dries Mertens.

Umtiti n’est plus là pour casser la démarche

Sans surprise, les cages de l’équipe de France et de la Belgique seront respectivement gardées par les inamovibles Hugo Lloris et Thibaut Courtois. Le Belge du Real Madrid aura à cœur de montrer qui est la meilleure équipe.

Outre le forfait de Thomas Meunier, blessé et qui a quitté le rassemblement des Diables rouges ce lundi, c’est surtout en défense centrale que deux joueurs emblématiques ont disparu des deux sélections.

En difficulté au Barça et gêné par des problèmes physiques à répétition, Samuel Umtiti n’a plus joué chez les Bleus depuis juin 2019. L’unique buteur de la demi-finale du Mondial 2018 ne sera plus là pour donner des frayeurs aux supporters belges.

Du côté de la sélection d’outre-Quiévrain aussi le secteur défensif a évolué avec la retraite de Vincent Kompany pendant l’été 2020. Du trio de défenseurs centraux utilisés en 2018, Roberto Martinez pourra néanmoins compter sur les vétérans Toby Alderweireld (32 ans) et Jan Vertonghen (34 ans).

De sacrés changements dans l’entrejeu

Indispensable aux Bleus et véritable chouchou du public, N’Golo Kanté manquera le duel contre la Belgique. La faute à un test positif au Covid-19 la semaine dernière en marge d’un match de Ligue des champions. Après avoir pesé le pour et le contre, le staff tricolore et Didier Deschamps ne l’ont pas convoqué à Clairefontaine. Malgré la rumeur d’un potentiel retour pour l’Euro, Blaise Matuidi semble bel et bien avoir dit adieu à l’équipe de France. Homme à tout faire en sélection, l’ancien du PSG et de la Juve a tiré une croix sur les Bleus lorsqu’il a rejoint la MLS et l’Inter Miami de David Beckham en août 2020.

Entrés en jeu dans les dernières minutes de la demi-finale du Mondial 2018 avant de conserver le maigre avantage tricolore, Steven Nzonzi et Corentin Tolisso ne figurent pas non plus dans le groupe français pour le Final 4 de Ligue des nations. Le premier n’a plus été rappelé chez les Bleus depuis novembre 2020 et vient de signer dans un club au Qatar alors que le second est blessé au mollet et n’a plus joué avec le Bayern depuis fin août.

Marouane Fellaini et Mousa Dembélé face à Griezmann en 2018 © Icon Sport

Si des joueurs importants du groupe tricolore en 2018 ne seront pas là ce jeudi à Turin, plusieurs grands noms de l’équipe belge ont quitté le niveau international. Quelques mois après le Mondial, Marouane Fellaini a quitté le football européen pour s’exiler en Chine. L’un des chevelus les plus connus du ballon rond a aussi annoncé sa retraite internationale dès mars 2019. Mousa Dembélé, parti à la conquête du championnat chinois en janvier 2019 a aussi choisi de dite stop à la sélection en mars 2019.

Malgré une carrière en club en dent-de-scie (des passages à Monaco et Anderlecht), le milieu de Basaksehir a longtemps conservé la confiance de Roberto Martinez, y compris lors de l’Euro 2021, avant de manquer le rassemblement de septembre et ce Final 4 de Ligue des nations. Mais d’autres joueurs comme Axel Witsel sont, eux, toujours bien présents. Et le milieu belge de Dortmund l’assure, fini avec le souvenir du Mondial: "C’est hors de ma tête, c’est derrière nous. 2018, c’était 2018."

Giroud remplacé par Benzema

Muet pendant toute la Coupe du monde 2018, Olivier Giroud n’en reste pas moins le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 46 réalisations. Mais cela ne lui a pas permis de figurer dans les listes de Didier Deschamps après l’Euro.

Le patron des Bleus ne ferme pas définitivement la porte à un retour mais lui préfère pour le moment Karim Benzema. Quand on connait la forme du Madrilène en ce moment, pas sûr que les Belges y gagnent au change.

Karrim Benzema et Olivier Giroud pendant l'Euro 2021 © AFP

Roberto Martinez, lui, dispose d’une attaque quasi au complet. Des joueurs présents sur la pelouse en 2018, seul Dries Mertens manquera les retrouvailles avec le voisin français.

Le buteur de 34 ans vient seulement de jouer ce dimanche ses six premières minutes de la saison avec le Napoli après une blessure à l’épaule gauche. Sauf absence de dernière minute, Romelu Lukaku devrait bien constituer la plus grosse menace belge pour la défense des Bleus.