Mercato: la priorité de Newcastle serait un ancien Rennais

La première recrue de la nouvelle ère de Newcastle pourrait être une ancienne pépite de Ligue 1, en la personne d’Ismaïla Sarr, l’ailier droit de Watford passé par Rennes. Mais son club ne semble pas enclin à le transférer dès cet hiver.

Trois semaines après le rachat du club par un fonds d’investissement saoudien, Newcastle s’apprête à lancer les grandes manœuvres pour se renforcer et rapidement talonner le Big Six. Après Wesley Fofana et Ousmane Dembélé, un autre ex-pensionnaire de Ligue 1 est cité pour intégrer les rangs des Magpies. Ismaïla Sarr, virevoltant avec Watford, est effectivement évoqué par le Daily Mail.

Watford pas chaud pour le lâcher cet hiver

Arrivé chez les Hornets en 2019 en provenance de Rennes contre un joli chèque de 30 millions d’euros, le Sénégalais a connu une première saison délicate en Premier League avant de descendre en Championship où il s’est montré très à son avantage (13 buts, 10 passes décisives) pour permettre à son club de remonter dans l’élite. En 9 journées cette saison, Sarr a déjà inscrit 4 buts, dont le dernier face à… Newcastle, fin septembre.

Le média anglais affirme cependant que Watford ne devrait pas le lâcher en janvier compte tenu de son potentiel. À tel point que son club l’imaginerait même atteindre le niveau de Jack Grealish, qui évolue dans un tout autre registre de jeu. L’ailier de 23 ans formé au FC Metz est sous contrat jusqu’en 2024, ce qui a aussi de quoi laisser le temps à Watford de voir venir.

Un mercato plus calme que prévu

La presse anglais apprenait il y a quelques jours que le nouveau club le plus riche au monde ne devrait pas faire de folies dès le mercato d’hiver, avec un budget alloué de "seulement" 60 millions d’euros, et ce malgré les nombreuses pistes évoquées aux quatre coins de l’Europe.