Equipe de France: "Je sais ce que je peux apporter", Léo Dubois veut y croire pour la Coupe du monde

Dans un entretien à l'Equipe ce vendredi, à quelques jours de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar, Léo Dubois a assuré qu'il espère être retenu par le sélectionneur. Le latéral droit a rejoint Galatasaray l'été dernier, après quatre saisons à l'OL.

Didier Deschamps annoncera sa liste de joueurs pour la Coupe du monde au Qatar le 9 novembre. Nombreux seront ceux à scruter avec attention les noms retenus par le sélectionneur, à commencer par les principaux intéressés. Dans un entretien à l'Equipe ce vendredi, Léo Dubois a partagé son "objectif" de figurer dans le groupe des Bleus, dont le nombre reste à déterminer (entre 23 et 26 joueurs).

Après quatre saisons à l'OL, Léo Dubois est parti à Galatasaray cet été. Homme aux 13 sélections avec l'équipe de France, le latéral droit n'a plus porté le maillot des Bleus depuis le 16 novembre 2021. "L'objectif est toujours là. Tant que je serai compétitif, j'aurai envie d'y être, a assuré l'homme de 28 ans à propos du Mondial. Je veux aussi être honnête avec moi-même. La logique veut que d'autres joueurs peuvent y être."

"Je serai devant ma télé pour regarder la liste"

"Mais je sais ce que je peux apporter. J'ai un vécu de trois ans avec deux compétitions internationales, a poursuivi Léo Dubois, vainqueur de la Ligue des Nations en 2021 et dans le groupe pour l'Euro quelques mois plus tôt. Le 9 novembre, je serai devant ma télé pour regarder la liste."

Perturbé par une blessure à un mollet au début de saison, Léo Dubois a participé à 5 matchs en Turquie depuis sa signature, utilisé même en tant que latéral gauche. L'ancien joueur de Nantes n'a plus que quelques matchs pour se montrer et rassurer Didier Deschamps. "En bleu, il faut savoir trouver sa place. C'est super important. Je sais que je suis au second plan sur le terrain. Mais j'ai su trouver mon rôle dans le groupe, a avancé Dubois. Je suis à l'écoute, pour soutenir les autres, mais aussi là pour répondre présent comme titulaire ou remplaçant."

En septembre, lors de la dernière liste avant le Mondial, Jonathan Clauss se trouvait au poste de latéral ou piston droit, avec Benjamin Pavard voire Jules Koundé. "Quand tu sais trouver ta place, tu vis bien la situation. Surtout à 26 comme à l'Euro (...). Le coach sait créer des groupes et les emmener loin, a noté Dubois. Moi, je suis focalisé sur mes performances. Je travaille au quotidien pour revenir. Je suis serein."