Fenerbahçe-Rennes: Mandanda sort touché, nouvelle inquiétude pour l’équipe de France

Titulaire avec Rennes jeudi en Ligue Europa, Steve Mandanda est sorti grimaçant en début de seconde période face à Fenerbahçe. Le gardien international inquiète, à un peu plus de trois semaines de la Coupe du monde.

Avec la blessure récente de Mike Maignan, très incertain pour le Mondial, Steve Mandanda possède une vraie chance de figurer parmi les trois gardiens amenés à être convoqués par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre).

Mais titulaire avec le Stade rennais, jeudi en Ligue Europa face au Fenerbahçe, le gardien de 37 ans a été contraint de céder sa place. Après avoir subi plusieurs chocs en première période, Steve Mandanda a d’abord serré les dents pour reprendre.

Il est resté sur le banc pour soutenir ses partenaires

Il était même toujours sur la pelouse après la reprise, et a joué cinq grosses minutes dans le second acte. Mais face à la douleur, l’international tricolore (34 sélections) n’a pu continuer, et a fini par demander le changement. Il a été remplacé par Dogan Alemdar en marchant toujours, mais en grimaçant.

Le souci physique ne semble toutefois pas trop grave pour celui qui a été sélectionné avec les Bleus lors du dernier rassemblement après les forfaits d'Hugo Lloris et de Mike Maignan. L'ancien Marseillais est resté sur le banc rennais et n’a pas eu besoin de rentrer directement aux vestiaires pour se faire soigner. Une simple précaution ?