Equipe de France: "Je serais parti aussi", Nasri comprend le départ précipité de Benzema du Mondial 2022

Invité à commenter le clash entre Karim Benzema et Didier Deschamps, sur Canal+, Samir Nasri a pris la défense de l’attaquant du Real Madrid. L’ex-milieu de terrain devenu consultant, assure que, dans les mêmes circonstances, il aurait également quitté l’équipe de France lors du Mondial au Qatar.

Solidarité 1987. Samir Nasri a pris la défense de Karim Benzema au moment de commenter son clash avec Didier Deschamps. L’ancien milieu de terrain devenu consultant pour Canal+, est revenu ce week-end sur le départ précipité de l’attaquant du Real Madrid lors de la Coupe du monde 2022. Annoncé blessé, le Ballon d’or en titre a quitté prématurément l’équipe de France, peu avant le début de la compétition. Dans ces circonstances assez floues.

"Je comprends un petit peu Karim. Lorsqu’on voit la phase de poules de l’équipe de France, ils pouvaient se passer de Karim Benzema. Ils ont joué contre des équipes qui étaient largement plus faibles que l’équipe de France, observe Nasri. Il (Deschamps) lui dit: ‘Vois avec le team manager pour arranger ton départ’. Donc quoi qu’il arrive, il allait partir."

"Si je vois qu’il fait un passe-droit pour Varane…"

Dans des circonstances similaires, l’ex-joueur de l’OM, Arsenal et Manchester City, assure qu’il aurait également plié bagages. Comme KB Nueve. "Si je vois que le coach a ce comportement avec moi et qu’il fait un passe-droit pour Raphaël Varane, qui a le droit d’être blessé pour le premier match et moi non, la vérité, je n’aurais même pas vu le team manager. J’aurais pris mes affaires et je serais parti aussi. C’est ce qu’il s’est passé mais il faut avoir aussi la version de Karim pour le savoir", a expliqué Nasri.

Dans une interview publiée vendredi dernier par Le Parisien, Deschamps a donné sa version à propos du départ précipité de Benzema au Qatar. "Karim m'a dit lui-même qu'il n'aurait pas été prêt, a assuré le sélectionneur des Bleus. Quand Karim s'est blessé, notre médecin l'a accompagné à la clinique Aspetar pour passer une IRM. Karim a transmis les résultats à quelqu'un qui le suit à Madrid et qui lui a également donné un avis. Quand il est rentré à l'hôtel, il était déjà plus de minuit. J'ai rejoint Karim dans sa chambre avec notre docteur qui était venu me faire le compte rendu de l'IRM. (...) On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant je lui dis: ‘Karim, il n'y a pas d'urgence. Tu organises ton retour avec le team manager’. En me réveillant, j'apprends qu'il est parti".

Benzema: "Je vais devoir m’expliquer pour le peuple"

Une version démentie par Benzema quelques heures plus tard. "Mais quelle audace", a écrit le buteur de 35 ans sur Instagram, avec un émoji clown à destination de Deschamps. Le natif de Lyon a ensuite posté un message un second message le lendemain, en laissant entendre qu’il s’exprimerait prochainement: "Bon bah je vais devoir m’expliquer pour le peuple".