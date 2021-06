Equipe de France: Kanté choisi en premier par ses coéquipiers pour les oppositions à l'entraînement

Récent vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, N'Golo Kanté continue de mettre le monde du football à ses pieds. Dans un entretien accordé à El Pais, Didier Deschamps n'a pas tari d'éloges à son sujet, confiant qu'il est "le premier nom qu'un entraîneur écrit au moment de faire sa composition".

N'Golo Kanté continue de récolter les louanges des acteurs du monde du football. Fraîchement vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, le milieu français met tout le monde à ses pieds et a vu une large vague de soutien se créer afin que le Ballon d'Or lui soit décerné. Le milieu a même reçu les compliments d'Emmanuel Macron, de passage à Clairefontaine pour encourager les Bleus avant leur décollage pour Munich pour leur entrée en lice à l'Euro.

"Honnêtement quand on voit N’Golo Kanté et le parcours qu’il a fait cette saison avec son club… je l’espère le Ballon d’Or", a-t-il confié en touchant le bois de sa chaise sur laquelle il était assis. Irrésistible au milieu de terrain de par son abnégation et son activité cruciale avec et sans ballon, N'Golo Kanté a aussi vu Didier Deschamps se ranger dans les rangs de ses admirateurs. Dans un entretien accordé à El Pais, le sélectionneur des Bleus a tenu un discours élogieux à son sujet, confiant qu'il était "le premier nom qu'un entraîneur ou un sélectionneur écrit au moment de faire sa composition".

Ses coéquipiers sont sous le charme

"Le milieu de terrain agit dans l'ombre. Il n'est pas médiatisé parce qu'il n'est pas manifestement décisif. De temps en temps, les projecteurs sont braqués sur lui. C'est le cas de Kanté maintenant. C'est surtout le premier joueur que ses coéquipiers choisissent dans leurs équipes, même à l'entraînement! Et c'est le premier nom qu'un entraîneur, ou sélectionneur, écrit au moment de faire sa composition", a confié le sélectionneur de l'équipe de France.

Présent en conférence de presse avec la sélection allemande aujourd'hui, Timo Werner a aussi loué les qualités de son coéquipier à Chelsea alors que les deux hommes s'apprêtent à s'affronter mardi soir (21h): "N'Golo est très doué et très modeste, tout le monde l’aime. Il laisse simplement son football parler. Il n'y a rien qui peut le distraire du jeu. C’est un vrai guerrier, il ne lâche jamais rien, il ne vous laisse jamais d’espace, même à l'entrainement. Il est essentiel pour n'importe quelle équipe. Et dans les gros matchs contre les grosses équipes, il est toujours fantastique, il redescend toujours et est prêt pour la transition offensive."