Équipe de France: Macron "espère" que Kanté remportera le Ballon d'Or

Dans un entretien exclusif accordé à BFMTV et RMC Sport depuis Clairefontaine, à la veille du début de l'Euro, Emmanuel Macron a glissé qu'il espérait que la saison de N'Golo Kanté soit récompensée par un Ballon d'Or pour le milieu de Chelsea.

Emmanuel Macron est un fervent admirateur de N'Golo Kanté. Dans une interview exclusive donnée ce jeudi à BFMTV (et à retrouver également à 18h dans l’émission "Top of the Foot" sur RMC), le président de la République n'a pas hésite à confier tout le bien qu'il pensait du collectif de l'équipe de France et de N'Golo Kanté qu'il considère comme un "exemple".

Auteur d'une fin de saison exceptionnelle avec son club de Chelsea, le milieu de terrain tricolore a remporté la si prestigieuse Ligue des champions, le césame que tous les meilleurs clubs européens se disputent.

Avec des performances majuscules qui l'ont vu être désigné homme du match des demi-finales aller et retour ainsi que de la finale de la Ligue des champions, N'Golo Kanté a été l'un des grands artisans de la victoire de Chelsea. Pour Emmanuel Macron, le parcours du milieu de terrain des Bleus pourrait être récompensé d'un Ballon d'Or.

"Honnêtement quand on voit N’Golo Kanté et le parcours qu’il a fait cette saison avec son club… je l’espère le Ballon d’Or, a-t-il confié en touchant le bois de sa chaise sur laquelle il était assis.

"Des exemples pour la jeunesse"

Emmanuel Macron n'a pas tarit d'éloges à l'égard des joueurs de l'équipe de France qui s'envoleront en direction de Munich lundi, la veille de leur entrée en lice à l'Euro contre l'Allemagne.

"Ils sont tous des exemples, Hugo Lloris le sait, c’est aussi un très grand joueur qui est là, il est recordman du nombre de sélections avec le capitanat d'affilée. Ils impriment quelque chose. Ce sont des très grands joueurs et des exemples pour la jeunesse. Ce sont des belles personnes car ils portent des valeurs d’effort, de collectif. Ils sont fidèles aux clubs d’où ils viennent et je pense que c’est très important pour le pays."

En se rendant à Clairefontaine ce jeudi avant le lancement d'une compétition européenne majeure, Emmanuel Macron a poursuivi une tradition lancée par Jacques Chirac en 1998 et qu'il respecte depuis le début du quinquennat. Le président de la République a apporté son soutien aux troupes de Didier Deschamps, convaincu des qualités de cette équipe qu'il voit capable de retrouver les sommets après avoir déjà gagné la Coupe du monde en 2018.