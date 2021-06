Équipe de France: Kanté trouve que sa réputation de gentil est "parfois exagérée"

N’Golo Kanté s’est présenté face à la presse, ce dimanche à Clairefontaine, à deux jours du match amical face à la Bulgarie. L’occasion pour le milieu de terrain des Bleus d’évoquer son immense popularité. En réclamant un peu de mesure.

Il est gentil, humble, altruiste, naturel, poli, généreux... Les louanges pleuvent sur N’Golo Kanté depuis le sacre de l’équipe de France à la Coupe du monde 2018. En quelques années, le milieu de terrain est presque devenu l’incarnation de l’homme idéal dans l’Hexagone. Tout le monde l’encense. Tout le temps. Au point de mettre un peu mal à l’aise le joueur de Chelsea, qui se retrouve obligé de nuancer son incroyable cote de popularité. Pour ne pas tomber dans la caricature.

"C’est vrai que parfois, on peut avoir une image un peu trop belle et un peu trop jolie. Mais au final, je suis juste quelqu’un de normal. Un joueur parmi tant d’autres, a expliqué Kanté, ce dimanche à Clairefontaine, à deux jours du match amical face à la Bulgarie. Il n’y a pas à dire que je suis le plus gentil, le plus sympathique. Je suis juste un joueur comme les autres."

"Il ne faut pas en faire toute une histoire"

A force de vanter sans cesse ses qualités humaines et de grossir le trait, le risque est de faire passer le vainqueur de la dernière Ligue des champions pour une espèce de mascotte un peu naïve. Jusqu’à le desservir. Kanté en est bien conscient et réclame plus de mesure au sujet de sa réputation: "Je pense que parfois, c’est en faire trop. Ça n’a pas lieu d’être. C’est vrai que j’aime bien le fait de bien m’entendre avec mes coéquipiers, avoir des bons rapports avec les gens que je croise dans la rue ou dans le foot. Mais après, il y a d’autres personnes comme ça aussi dans le foot. Il ne faut pas en faire toute une histoire ou parfois exagérer".