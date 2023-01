Equipe de France: l’Association du foot amateur réclame la démission de Le Graët après sa sortie sur Zidane

Courroucée par la prise de parole de Noël Le Graët à l’encontre de Zinédine Zidane, dimanche sur RMC, l’Association française du football amateur (AFFA) a appelé à la démission du président de la Fédération française de football.

De celui d’en haut à celui d’en bas, Noël Le Graët voit tout le monde du football le désavouer. Au lendemain de ses propos polémiques envers Zinédine Zidane, prononcés dimanche soir sur RMC, l’Association française du football amateur (AFFA) a réclamé la démission du président de la Fédération française de football.

"L’AFFA dénonce les propos irrespectueux et irresponsables du président de la FFF. Son comportement récurrent bafoue les valeurs du sport. C'est pourquoi l'AFFA demande sa démission, et appelle de ses vœux une nouvelle gouvernance plus démocratique et transparente", a expliqué l’association dans des propos rapportés par L’Equipe.

Qu’ils soient sportifs ou politiques, Le Graët a perdu la quasi-totalité de ses soutiens après sa sortie méprisante vis-à-vis d’une des plus grandes légendes du football français. L’AFFA, elle, est une instance présidée par Eric Thomas, homme qui fut à plusieurs reprises candidat à la présidence de la FFF face à "NLG".