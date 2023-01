Politiques, Elysée, employés de la FFF… Le Graët totalement isolé après sa sortie sur Zidane

Depuis dimanche soir, les réactions s’enchaînent après les propos du président de la Fédération française de football (FFF) sur l’antenne de RMC. Noël Le Graët semble de plus en plus isolé au sein de l’instance et dans le milieu politique.

"Il est toujours chaleureux quand on le voit à la Fédération", explique un employé du siège parisien pour définir sa relation avec son président. C’est sûrement le plus grand contraste avec la "déconnexion" du président de la FFF lors de ses apparitions en public. Encore une fois, samedi lors de l’Assemblée Générale de l’instance dans un hôtel parisien, le président de la Fédération la plus puissante de France semblait perdu. Au moment où Didier Deschamps monte sur scène pour annoncer sa prolongation, Noël Le Graët à ses côtés semble vivre le moment avec détachement. "Il était complètement à l’ouest, clame un responsable de district présent dans la salle. Ça fait très peur."

Depuis ce lundi matin, les employés de la Fédération vivent au rythme des alertes sur les téléphones concernant les nouvelles de cette sortie sur l’antenne de RMC. Ça parle "énormément" de cette affaire entre les employés. "C’est totalement dingue, comment une personne comme lui peut-elle encore nous représenter ?", questionne un autre employé parisien. "Il faut absolument le faire partir, on ne peut plus vivre comme ça, c’est une ambiance délétère en interne, ça devient irrespirable", affirme un cadre de la 3F.

L’Elysée attentif à la situation

Noël Le Graët semble complètement isolé depuis cette sortie polémique sur Zinedine Zidane, dimanche soir sur RMC. Du côté de l’Elysée, l’interview dans "Bartoli Time" n’est pas passée inaperçue. Le président de la République est attentif à la situation autour de la Fédération Française de Football. Le fossé s’était déjà bien creusé lors du déplacement du chef de l’Etat au Qatar pour la phase finale de la Coupe du Monde, il semble encore plus important après cet épisode.

Depuis les révélations de nos confrères de So Foot, la Fédération Française de Football est sous le coup d’un audit concernant la gestion de l’instance. Noël Le Graët et sa directrice générale, Florence Hardouin, sont directement visés par ses accusations. Depuis plusieurs semaines ces deux personnes sont en "guerre ouverte", ce qui complique fortement la gestion de la FFF. Un président, insubmersible à toutes épreuves, qui ne semble pas craindre les conclusions de ce rapport, attendues pour la fin janvier.

Un sentiment de superpuissance

Au Qatar, le président de la 3F a croisé du monde. Auprès de plusieurs interlocuteurs, Noël Le Graët se vantait de sa superpuissance dans le football français. Un président qui mettait aussi en avant l’impuissance de la ministre des Sports sur son avenir à la tête de la Fédération sportive la plus puissante de France.

Une responsable politique qui n’a pas le pouvoir de destituer le président de la Fédération française de football. Depuis des semaines, la tension est forte entre la FFF et son ministère de tutelle. Un moment fort est attendu ce mardi avec une nouvelle audition du président et de sa directrice générale par les trois inspecteurs qui mènent l’audit. Une chose est certaine, la Ministre ne fera aucun cadeau à Noël Le Graët.