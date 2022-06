Equipe de France: l’auteur d’un tweet raciste contre Mbappé jugé ce mercredi

Un individu, auteur d’un tweet raciste contre Kylian Mbappé après l’élimination de la France face à la Suisse lors du dernier Euro, sera jugé ce mercredi au tribunal correctionnel de Paris.

Un individu va être jugé ce mercredi à la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour avoir diffusé un message raciste sur Twitter contre Kylian Mbappé. Les faits remontent à l’été 2021 après l’élimination de la France par la Suisse en 8e de finale de l’Euro, à la suite d’un tir au but manqué par la star française (3-3, 5 tab 4). Les associations SOS Racisme et Sportitude France avaient alors répertorié et signalé de nombreux tweets racistes, haineux et insultants visant plusieurs joueurs de l’équipe de France.

Près d’un an plus tard, l’un des auteurs va devoir répondre de ses actes devant la justice pour ce tweet: "Kylian Mbappé ce sale nègre mérite de se prendre une centaine de coup de fouets et de se faire revendre en Lybie ce négro ne mérite pas la République Française direction le Cameroun ou les champs de coton…"

SOS Racisme réclame "une sanction exemplaire"

SOS Racisme et Sportitude France se sont portées parties civiles lors de cette audience. "Face au sentiment d’impunité qui touche un grand nombre d’utilisateurs sur Twitter, nous attendons une sanction exemplaire, a déclaré l’association SOS Racisme dans un communiqué. La haine raciste, sur les réseaux sociaux comme ailleurs, ne doit pas rester impunie. Nous espérons que ce procès ouvrira la voie, pour que la justice continue d’identifier ceux qui pensent que l’anonymat sur Twitter les protège de toutes sanctions pénales. Au vu de la facilité avec laquelle de tels messages peuvent être publiés, nous attendons aussi que des mesures soient prises sur les questions de modération de ce réseau social. A la veille du procès, nous réaffirmons notre plein soutien à Kylian Mbappé et à l’ensemble des Bleus qui ont été victimes de haine et de racisme à la suite de ce match."

Le joueur du PSG est actuellement réuni à Clairefontaine avec ses partenaires de l’équipe de France pour préparer les quatre premiers matchs de la nouvelle édition de la Ligue des nations, le premier étant programmé vendredi face au Danemark (20h45, au Stade de France).