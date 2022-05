Équipe de France: les images des retrouvailles entre Benzema et Mbappé à Clairefontaine

Deux jours après avoir remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid, Karim Benzema est arrivé ce lundi à Clairefontaine pour le rassemblement de l'équipe de France. L’occasion de retrouver pour la première fois Kylian Mbappé depuis l'annonce de sa prolongation au PSG.

48 heures après son cinquième sacre en Ligue des champions, Karim Benzema a retrouvé l'équipe de France ce lundi à Clairefontaine. L'attaquant du Real Madrid a été salué par Didier Deschamps, son ancien coéquipier chez les Merengue Raphaël Varane, ou encore N’Golo Kanté, à qui il a succédé au palmarès de la C1. Mais le 'check' le plus attendu pour le retour du capitaine madrilène chez les Bleus était celui avec Kylian Mbappé.

Une grosse semaine après l’officialisation de sa prolongation au PSG, et donc de sa décision de ne pas rejoindre le Real, Mbappé a recroisé pour la première fois celui qui aurait pu être son coéquipier à Madrid. Et selon les images dévoilées par les caméras de l’équipe de France, les retrouvailles ont été chaleureuses.

Mbappé et Benzema se sont serrés la main, avant de se prendre dans les bras avec de grands sourires. Loin d'une éventuelle tension redoutée par certains supporters français. Dans un entretien à Téléfoot sur TF1 dimanche, Karim Benzema avait abordé la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. L'attaquant du Real Madrid aurait aimé que son compatriote le rejoigne en Espagne, mais il avait assuré que rien ne changerait dans leur relation.

"Pour moi, c'était la plus belle"

Tandis que la France va disputer quatre matches de Ligue des Nations durant le mois de juin, le meilleur buteur de Liga n’aura en tout cas pas vraiment eu le temps encore de descendre de son nuage. "Content et fier" d’avoir à nouveau remporté la Ligue des champions, la cinquième de sa carrière, Benzema est brièvement revenu sur la finale gagnée face à Liverpool samedi (0-1).

"C'était une soirée incroyable, magnifique, en plus au Stade de France. C'était différent, car c’était en France, à Paris, et le niveau de la compétition était difficile, a-t-il confié à FFFTV. Pour moi, c'était la plus belle. Porter le brassard? Il y avait de la fierté, et le plus important au bout: la victoire. C'est extraordinaire (d'avoir cinq C1)."

Déjà tourné vers la suite, "KB9" entend clôturer de la meilleure des manières sa brillante saison 2021-22 sur le plan personnel et collectif. "Je change d'atmosphère, on a des matches très importants à gagner avec la sélection maintenant, pour montrer que nous sommes la meilleure équipe. J’ai hâte de reprendre avec les coéquipiers et de remettre les crampons."