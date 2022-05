Equipe de France: Le Graët rendra visite aux joueurs mercredi

Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), rendra visite aux joueurs et au staff de l’équipe de France, mercredi à Clairefontaine. Ses retrouvailles avec Kylian Mbappé, après l’affaire des sponsors en mars, seront particulièrement scrutées.

Les joueurs de l’équipe de France vont recevoir la visite de Noël Le Graët, mercredi à Clairefontaine. Le président de la Fédération française de football (FFF) saluera le groupe avant de débuter la nouvelle édition de la Ligue des Nations - dont les Bleus sont tenants du titre - face au Danemark, vendredi (20h45) au Stade de France. Ils enchaîneront avec trois autres matchs en Croatie (6 juin), en Autriche (10 juin, 20h45), puis de nouveau face à la Croatie (13 juin, 20h45 au Stade de France).

Les retrouvailles attendues avec Mbappé

La présence de Le Graët au "château" donnera lieu à des retrouvailles avec Kylian Mbappé, deux mois après le dernier rassemblement qui avait été marqué par le refus de la star de participer à des opérations avec des partenaires de l’équipe de France, les jugeant en décalage avec certaines de ses valeurs (paris sportifs et alimentation). Delphine Verheyden, l’avocate de la star du PSG, avait aussi jugé que la convention signée par chaque joueur international était obsolète et devait être renégociée. Depuis, les relations ne se sont pas vraiment améliorées après un coup de pression de Le Graët en direction du joueur par voie de presse.

"S'il n'accepte pas le fonctionnement, il n'aura pas d'argent, c'est tout, avait-il lancé début mai dans une interview à L’Equipe. Les joueurs ont 30 % de ce que donne la FIFA. Lloris est un homme respectable. Varane, aussi, m'a dit : "Président, on ne veut pas changer." Égalité parfaite. On ne parle pas de fric. Pour son avocate, les contrats avec les joueurs étaient soi-disant obsolètes. Ce n'est pas vrai. Mais, je le redis, ce qui me rassure, c'est l'attitude générale des joueurs."

Le Graët met un coup de pression puis joue l'apaisement

Le clan Mbappé n’avait pas apprécié le ton au point d’annuler un rendez-vous prévu avec le Graët pour discuter de ce sujet. Le patron de la FFF a depuis nuancé sa position sur ce dossier sensible. "S'il y a des choses à changer, on prendra le temps de réunir les cadres, dont il fera partie, a expliqué Le Graët la semaine dernière dans L’Equipe. Et s'il y a des petites choses à changer, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas fermé."

Ses propos faisaient écho à ceux de Kylian Mbappé, tenus lors de la prolongation de son contrat avec le PSG. "Avant ce mois de mars, il n'y avait pas un article, avait-il rappelé. Après, tout le monde savait... 'Il ne veut pas faire ci, il ne veut pas faire ça... Il y a un problème avec lui, il veut plus de primes que les autres joueurs de l'équipe de France'. Le président aussi, a parlé. J'ai entendu, a lancé le joueur de 23 ans. Mais il n'y a pas de problème. On va régler ce problème rapidement, avec intelligence et respect."

Ces derniers jours, Le Graët se retrouve au cœur d’une autre actualité après la faillite de l’organisation de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, dont la FFF avait la délégation de l’UEFA. L’instance n’a toujours pas réagi sur ce dossier.