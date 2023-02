Equipe de France: la défenseure Perle Morroni se met à son tour en retrait de la sélection

Après Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, Perle Morroni (11 sélections) vient d'annoncer à son tour qu'elle se mettait en retrait de l'équipe de France pour protester contre "le système du management de l’équipe france actuel" dont elle a souffert "personnellement".

Une quatrième joueuse de l'équipe de France tire la sonnette d'alarme. Après Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, Perle Morroni (25 ans, 11 sélections) vient d'annoncer à son tour qu'elle se mettait en retrait de l'équipe de France.

"Ayant déjà porté le maillot bleu et suite à la décision de notre Capitaine Wendie Renard et de certaines de mes coéquipières, je souhaite à mon tour m’exprimer par rapport à la situation et me joins à elles contre le système du management de l’équipe France actuel pour en avoir souffert personnellement, écrit la défenseure de l'OL sur Instagram ce samedi. J’apporte mon soutien à Wendie, Marie, Kady et toutes celles qui prendront la parole car si je reporte un jour le maillot de l’équipe de France, j’espère que ce sera dans de meilleures conditions et avec des valeurs adéquates au haut niveau. En espérant que les choses changent."

De nombreux soutiens à travers le monde

Perle Morroni, internationale depuis septembre 2020 et dont le dernier rassemblement remonte à avril 2022, est la quatrième joueuse à exprimer publiquement sa mise en retrait de l'équipe de France féminine à cinq mois de la Coupe du monde, organisée en Australie et Nouvelle-Zélande.

Les Bleues ont d'ailleurs reçu de nombreux soutiens de la part du monde du ballon rond. Outre les stars américaines Megan Rapinoe et Alex Morgan, ainsi que la gardienne tricolore Sarah Bouhaddi, l'UNFP et la FIFPRO sont également montés au créneau.

Comme rapporté par RMC Sport, il y a une sensation qui revient chez certains éléments du groupe France et des proches de la sélection. "Les rassemblements se suivent et se ressemblent. Cela fait un moment que les séances ne sont pas assez poussées tactiquement, cela ne travaille pas assez", nous confie un proche des Bleues. Plusieurs sources nous révèlent que "les retours vidéo sur les matchs ne sont pas assez poussés, voire parfois n’existent pas".