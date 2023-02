Equipe de France: Rapinoe, Alex Morgan, Hegerberg... ces stars qui soutiennent Renard, Katoto et Diani

La réaction aux différents communiqués de Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani qui dénoncent un problème en équipe de France est unanime à travers le football féminin mondial. Immédiatement, les stars Megan Rapinoe, Alex Morgan, Ada Hegerberg et bien d'autres ont soutenu les trois cadres des Bleues.

Une réaction unanime. Alors que Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont annoncé vendredi leur retrait de la sélection tricolore pour dénoncer un système "bien loin des exigences requises par le plus haut niveau", toutes les trois ont reçu le soutien des stars du football féminin.

"Il est temps d'agir", écrit Ada Hegerberg

La première à réagir étant évidemment la coéquipière de la capitaine tricolore à l'OL, Ada Hegerberg, qui a elle-même vécu une situation similaire avec la Norvège, s'éloignant pendant quatre ans pour demander davantage d'égalité femmes-hommes. "Combien de temps devrons-nous passer par ces moments pour que nous soyons respectées ? Je suis avec toi, Wendie, et avec toutes celles qui traversent le même processus. Il est temps d'agir", écrit l'attaquante en réponse au communiqué de Wendie Renard.

Autre coéquipière à l'OL, Lindsey Horan, internationale américaine, dit avoir "beaucoup de respect" pour la démarche de la défenseuse: "J'espère que Wendie n'est pas la seule qui élèvera la voix. Quand les choses doivent changer, vous devez avoir plus de gens autour de vous. J'espère que la Fédération Française prendra les mesures nécessaires ou nous manquerons de voir une légende lors de la Coupe du monde. Avec toi Wendie Renard !"

Alex Morgan : "Mon coeur a mal pour Wendie"

L'Anglaise Lucy Bronze, qui est de tous les combats du football féminin, répond à Wendie Renard en commentaires "Avec toi ma soeur, toujours" avant de repartager les trois communiqués. Sara Björk Gunnarsdottir, Danielle van de Donk, Alex Greenwood, Jessica Silva et tant d'autres saluent toutes la prise de position et appellent au "respect" pour Renard, Katoto et Diani.

Alex Morgan apporte son soutien à Wendie Renard © Capture d'écran Instagram

Dernières à se manifester, mais pas des moindres, les Américaines Alex Morgan et Megan Rapinoe, qui ont elles-mêmes dû mener des luttes au sein de la sélection américaine, soutiennent l'initiative des trois tricolores. "Vous savez que ça va mal quand la capitaine et la joueuse la plus capée ne peut plus supporter ou jouer pour l'équipe de France, écrit Alex Morgan. Mon coeur a mal pour Wendie, Marie-Antoinette, Kadidiatou et toutes leurs coéquipières."

Bouhaddi : "L'Equipe de france mérite beaucoup mieux"

La Ballon d'Or Megan Rapinoe ajoute elle "Avec toi capitaine" puis interpelle la FFF sur la situation, en français: "FFF qu'est-ce que tu fais?" De nombreuses joueuses françaises et actuellement internationales ont affiché des marques de soutien aux joueuses ayant pris la parole, parmi elles Delphine Cascarino, Griedge Mbock, Aïssatou Tounkara, Grace Geyoro, Perle Moroni ou Selma Bacha.

Les joueuses déjà mises de côté par Corinne Diacre comme Sarah Bouhaddi, Gaëtane Thiney et Eugénie Le Sommer se sont évidemment ajoutées à la liste. "Il y a trois ans, j’ai décidé de me retirer de l’équipe de France afin de dénoncer une situation psychologiquement intenable pour moi, écrit l'actuelle gardienne du PSG sur Instagram. Aujourd’hui, mes coéquipières prennent la même direction pour tenter encore une fois de faire bouger les choses. Je souhaite saluer leur courage et surtout leur apporter tout mon soutien. L’Equipe de France mérite beaucoup mieux."