Equipe de France: "La France a fait mon éducation", Fofana explique pourquoi il a choisi les Bleus plutôt que la Côte d'Ivoire

Le défenseur de Chelsea Wesley Fofana est revenu ce samedi sur le gros pressing de la Côte d'Ivoire pour tenter de le convaincre de revêtir le maillot des Éléphants. Il avait fini par repousser les avances de Jean-Louis Gasset, préférant jouer pour le pays qui l'a vu naître.

Victime d’une lésion musculaire à l’ischio-jambier qui ne lui avait pas permis d’honorer sa première convocation sous le maillot bleu au mois de mars, Wesley Fofana a l’occasion de rattraper le temps perdu avec l’équipe de France cet été, avant de partir en vacances. De nouveau appelé en juin par Didier Deschamps au sein d’une défense rajeunie, le défenseur de Chelsea aurait pu payer ces dernières semaines où il est apparu en difficulté avec les Blues, mais le sélectionneur a préféré jouer la carte de la stabilité lors de cette ultime fenêtre internationale de la saison.

"Ce qu'il y avait au fond de moi"

C’est donc un Wesley Fofana tout sourire et prêt à dévorer "concurrence un peu folle" à son poste qui s’est présenté face aux journalistes pour son tout premier point presse avec l’équipe de France. L’occasion de rappeler qu’il aurait tout aussi bien pu choisir d’évoluer sous le maillot de la Côte d’Ivoire. Les Eléphants ont poussé pour tenter de convaincre le joueur, mais Fofana s’est finalement tourné vers Didier Deschamps, "un choix logique".

"La France a fait mon éducation. C'est le choix du coeur", a-t-il d'abord expliqué. "J'ai eu des échanges avec le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, mais je suis français avant tout, je suis né en France, j’ai eu mon éducation ici, a répété Fofana quelques minutes plus tard. J’ai toujours joué au foot en espérant jouer un jour pour l’équipe de France. Alors, c’est sûr, le choix, il n’est pas évident. Quand on voit l’engouement, on se pose des questions, mais je suis français, c’est un choix logique, un choix normal. C’est le choix du cœur, de ce que je ressentais au fond de moi. J’ai choisi la France parce que c’est ce qu’il y avait au fond de moi."

L'équipe de France a deux rendez-vous au programme en ce mois de juin: contre Gibraltar le 16 juin, à Faro au Portugal, et le second face à la Grèce, le lundi 19 juin au Stade de France. Deux matches largement à sa portée.