EN DIRECT - Equipe de France: suivez le début du rassemblement de juin et la conf' de Deschamps en live

Après ses succès contre les Pays-Bas et l'Irlande en mars, l'équipe de France poursuit sa campagne de qualification pour l'Euro 2024 avec deux rencontres face à Gibraltar et la Grèce (16 et 19 juin). Les Bleus se réunissent ce vendredi à Clairefontaine et le sélectionneur Didier Deschamps s'exprimera devant les médias à partir de 14h30. Toutes les infos sur la sélection tricolore sont à suivre en direct commenté sur RMC Sport.

Mendy forfait, Veretout en renfort Touché à un tibia, Ferland Mendy est forfait pour le rassemblement des Bleus. Il est remplacé par Jordan Veretout pour affronter Gibraltar et la Grèce dans le cadre des qualifications à l'Euro 2024. De fait, Eduardo Camavinga sera considéré comme la deuxième option au poste de latéral gauche derrière Théo Hernandez. >> Plus d'infos ici



Le programme des Bleus ce vendredi Après avoir accueilli ses joueurs à Clairefontaine dans la matinée, Didier Deschamps prendra la parole face aux journalistes lors d'une conférence de presse programmée dans l'après-midi. La journée s'achèvera par un premier entraînement. Le programme des Bleus: 10h30: Rassemblement à Clairefontaine

14h30: Conférence de presse de Didier Deschamps

17h00: Entraînement de l'équipe de France



Bonjour à tous, Les joueurs de l'équipe de France vont boucler leur saison 2022-2023 avec deux dernières rencontres en sélection. Après les succès du mois de mars face aux Pays-Bas (4-0) et à l'Irlande (1-0), les Bleus vont tenter d'enchaîner contre Gibraltar et la Grèce lors des éliminatoires de l'Euro 2024, les 16 et 19 juin. Hormis l'absence d'Alphonse Areola, tout juste titré avec West Ham en Conference League, tous les joueurs retenus par Didier Deschamps sont attendus ce vendredi à Clairefontaine.