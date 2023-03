Equipe de France: Khephren Thuram et Wesley Fofana appelés pour la première fois

INFO RMC Sport - Didier Deschamps va appeler pour la première fois les jeunes Khephren Thuram et Wesley Fofana en équipe de France. Le milieu de Nice et le défenseur de Chelsea figureront dans la liste dévoilée ce jeudi par le sélectionneur des Bleus.

Leurs récentes prestations avec Nice et Chelsea auront donc séduit le staff des Bleus. Selon les informations de RMC Sport, Didier Deschamps va sélectionner Khephren Thuram et Wesley Fofana pour les matchs des Bleus contre les Pays-Bas et l'Irlande les 24 et 27 mars prochain.

Le milieu azuréen comme le défenseur central des Blues vont donc connaître leur première sélection avec les A après avoir déjà été coéquipiers chez les Espoirs de Sylvain Ripoll.

Fofana appelé pour l'après-Varane

Didier Deschamps avait regretté l'annonce de la retraite internationale de Raphaël Varane après la Coupe du monde 2022. Mais le sélectionneur des Bleus dispose d'un important vivier pour prendre la suite de son ancien taulier. Derrière Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté ou encore Presnel Kimpembe, forfait et blessé jusqu'à la fin de saison, le technicien peut compter sur les prometteurs William Saliba et donc Wesley Fofana.

Deuxième défenseur le plus cher de l'histoire derrière Virgil Van Dijk, le Français de 22 ans n'a pas mis longtemps à mettre tout le monde d'accord à Chelsea. Malgré quelques pépins physiques, il a toujours joué avec les Bleus quand il a été disponible et compte même deux buts en 11 apparitions cette saison. A lui de prouver à Didier Deschamps qu'il peut s'inscrire dans la durée chez les Bleus après avoir déjà brillé chez les Espoirs.

Thuram en attendant les retours de Pogba et Kanté?

Coéquipier de Wesley Fofana chez les Bleuets, Khéphren Thuram va lui aussi profiter des absences et des méformes pour être du rassemblement à Clairefontaine. Les tauliers Paul Pogba et N'Golo Kanté blessés ou en phase de reprise, le fils cadet de Lilian Thuram va donc découvrir les Bleus et y rejoigne son aîné Marcus.

Un temps courtisé par le PSG de Christophe Galtier lors du dernier mercato estival, le milieu est finalement resté à Nice. C'est simple, il n'a pas manqué un seul match de la saison avec le Gym et a donc joué à 37 reprises toutes compétitions confondues.

Un excellent choix puisqu'il a enchaîné les gros matchs avec les Aiglons sous les ordres de Lucien Favre puis de Didier Digard. Des performances qui lui permettent donc d'être apppelé ce jeudi par Didier Deschamps.

Celui qui fêtera ses 22 ans pendant la fenêtre internationale, le 26 mars, pourait même célébrer la chose de la plus belle des manières avec une première apparition sous le maillot de l'équipe de France. Le tout, potentiellement, en compagnie de son frère et sous les yeux de son illustre papa.