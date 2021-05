Équipe de France: la liste pour l'Euro doit rester secrète pendant deux heures

TF1 et M6, diffuseurs de la liste des joueurs de l’équipe de France retenus pour disputer l’Euro, auront connaissance des choix de Didier Deschamps deux heures avant l’annonce, mais seront tenus de garder le secret. Explications.

C’est un rituel qui tient en haleine les suiveurs et les supporters de l’équipe de France, à la veille de chaque grande compétition disputée par les Bleus: l’annonce de la liste des joueurs par le sélectionneur. Les deux diffuseurs de l’Euro 2020, reporté en 2021, que sont TF1 et M6 ont réservé un endroit tenu secret dans le 15e arrondissement, non loin du siège de la Fédération française de football (FFF). C’est là que l’annonce de la liste sera faite, en direct à 20h20, avant que Didier Deschamps ne réponde aux questions de Nathalie Iannetta (TF1) et Marie Portolano (M6).

Pour des raisons techniques et de préparation, la liste sera communiquée aux diffuseurs par le biais d’une clé USB deux heures avant la diffusion de la liste, soit à 18h20, pour préparer l’infographie. Mais avec une clause de confidentialité signée par les personnes concernées afin d’éviter les fuites. Après le direct, le sélectionneur rejoindra le siège de la 3F et son auditorium pour participer à une conférence de presse avec les journalistes de tous les autres médias. Un point presse qui ne devrait pas excéder la vingtaine de minutes, selon toute vraisemblance.

Une liste sans surprise majeure ?

Entre champions du monde 2018 installés en équipe de France et nouvelles têtes régulièrement convoquées ces derniers mois, les contours de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro, dévoilée mardi, sont nets, même s'il reste quelques cas à trancher. Deschamps réunira son staff mardi matin pour passer en revue les noms des joueurs, poste par poste, dans l'idée, aussi, de faire le point sur les joueurs blessés ou incertains, susceptibles d'être appelés pour cet Euro. Une poignée de joueurs est concernée. Plusieurs cas font débat.

Et en fonction des choix que le sélectionneur devra opérer, une ou plusieurs surprises pourrait jaillir de cette liste. Le nom de Théo Hernandez, le petit frère de Lucas, qui brille à l'AC Milan cette saison, circulait avec insistance ces derniers jours dans les médias, bien qu'il n'ait jamais été appelé sous le maillot siglé du coq. Mais une surprise de cette ampleur paraîtrait assez surprenante, tant Deschamps ne nous a jamais habitué à ce genre de contre-pied.