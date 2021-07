Equipe de France: la liste pour les Jeux olympiques avec 11 nouveaux joueurs

Sylvain Ripoll, sélectionneur de l’équipe de France Espoirs et olympique, a enfin dévoilé sa liste de 21 joueurs pour participer aux Jeux de Tokyo. Face aux refus en pagaille après sa première liste, il a appelé 11 nouveaux joueurs.

Il a quand même réussi à coucher 21 noms sur sa liste. Après de longues semaines de négociations et une montagne de refus, Sylvain Ripoll a dévoilé, ce vendredi, le groupe de l’équipe de France retenu pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo (le tournoi de foot aura lieu du 22 juillet au 7 août). Et le sélectionneur a dû composer avec les joueurs que les clubs ont bien voulu libérer. Ils ne sont pas nombreux à avoir joué le jeu puisque la compétition se déroule hors des dates Fifa et ne contraint donc pas les équipes à lâcher leurs joueurs.

Convoqués dans une première liste, les défenseurs Benoît Badiashile (Monaco) et Malang Sarr (Chelsea), les milieux Eduardo Camavinga (Rennes) et Maxence Caqueret (Lyon), et les attaquants Amine Gouiri (Nice) et Jonathan Ikoné (Lille) ont été empêchés de rejoindre l’équipe de France, présente aux JO pour la première fois depuis 1996. D’autres échecs se sont enchainés depuis avec le retrait du gardien Gautier Larsonneur, rappelé par Brest, ou les refus d’Amiens (L2) et Nîmes (L2) de libérer respectivement Arnaud Lusamba et Lamine Fomba.

L'OL et le PSG libèrent Bard et Pembélé

Les tauliers André-Pierre Gignac, Téji Savanier et Florian Thauvin entoureront une troupe avec quelques noms bien connus (Bernardoni, Caci, Tousart, Kolo-Muani ou Nordin) et d’autres beaucoup moins du grand public comme les jeunes défenseurs Modibo Sagnan (22 ans, Real Sociedad) et Ismaël Doukouré (17 ans, Valenciennes) ou le milieu Alexis Beka Beka (20 ans, Caen).

Les joueurs de Ligue 1 Melvin Bard (20 ans, OL), Enzo Le Fée (21 ans, Lorient), Nathanaël Mbuku (19 ans, Reims) et Timothée Pembélé (18 ans, PSG) participeront aussi à l’aventure, tout comme le gardien stéphanois Stefan Bajic. Après avoir eu de nombreux bâtons dans les roues, Sylvain Ripoll a finalement réussi à réunir suffisamment de monde pour le périple au Japon. La Fifa s'était montrée diligente avec la France en accordant un délai supplémentaire de deux jours pour rendre sa liste.

Ripoll va désormais devoir coordonner ses joueurs au vécu commun inexistant. Alors que les Bleus pouvaient présenter une génération exceptionnelle pouvant prétendre au titre olympique, ils entameront leur tournoi dans une grande incertitude. Leur premier match est programmé le 22 juillet face au Mexique. Ils joueront trois jours plus tard contre l’Afrique du Sud (25), avant de conclure contre le Japon, le 28 avec l’ambition de décrocher l’une des deux premières places, qualificatives pour les quarts de finale.

La liste de l’équipe de France pour les JO:

Stefan Bajic, Paul Bernardoni, Dimitry Bertaud (*) - Anthony Caci, Ismaël Doukouré, Pierre Kalulu, Clément Michelin, Modibo Sagnan, Timothée Pembélé, Melvin Bard – Alexis Beka Beka, Téji Savanier, Florian Thauvin, Lucas Tousart, Enzo Le Fée, Jérémy Gélin – André-Pierre Gignac, Randal Kolo Muani, Arnaud Nordin, Nathanaël Mbuku, Isaac Lihadji (*)

(*) Dimitry Bertaud (Montpellier) et Isaac Lihadji (LOSC) ne seront appelés qu’en cas de besoin