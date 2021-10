Equipe de France: la mère de Mbappé explique ce qu’il s’est passé avec celle de Rabiot à l’Euro

Au terme de l’élimination de l’équipe de France à l’Euro 2021 face à la Suisse en 8e de finale, un accrochage avait eu lieu dans la tribune réservée aux entourages de joueurs, notamment entre le clan Mbappé et Véronique Rabiot. Dans un entretien au Parisien, la mère de l’attaquant du PSG, Fayza Lamari, a donné son point de vue sur cette scène. Tout en défendant la mère du milieu de la Juve.

La scène avait fait grand bruit. Elle symbolisait presque la déliquescence d’une équipe de France en manque d’unité à l’Euro 2021. Au terme de l’élimination surprise en 8e de finale face à la Suisse, un accrochage avait eu lieu dans la tribune réservée aux joueurs. Véronique Rabiot, mère et agent du milieu de la Juve, avait ouvertement et vertement interpellé les clans Mbappé et Pogba.

"Je suis solidaire de Mme Rabiot"

La mère d’Adrien Rabiot semblait notamment reprocher à Kylian Mbappé son attitude durant la compétition et à Paul Pogba sa perte de balle sur l’égalisation de la Suisse en fin de rencontre. Présente lors de cet accrochage, la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, qui gère une partie de la carrière de son fils, a livré son point de vue, au Parisien, sur cette altercation.

"Il y a eu des échanges entre Madame Rabiot et Wilfrid. Ce n’était pas avec moi. Mais c’est moi qui suis montée pour aller lui parler. Je lui ai dit ce que j’avais à lui dire en tant que maman et en tant que femme, à savoir que c’était assez déplacé, surtout devant Ethan, juge Fayza Lamari. En revanche, ce qui m’a dérangée, c’est le traitement du lendemain. Elle a pris cher pour rien. Je trouve que c’est injuste. Il y a quelque chose que j’admire chez elle : elle a géré la carrière de son fils. Moi, j’ai Wilfrid qui a une place prépondérante. Je suis solidaire de Mme Rabiot parce que demain, ça m’arrivera. Vous devez entendre plein d’histoires sur moi. Sont-elles vraies ? Il paraît que je tenais des réunions secrètes en Hongrie pendant l’Euro !"